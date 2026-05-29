İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

29.05.2026 11:55
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco Bologna'nın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. İtalyan basını, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanabileceğini yazdı. Transferin gerçekleşmesi halinde Tedesco, kariyerinde ilk kez İtalya'da bir kulüp takımını çalıştıracak.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco'nun yeni adresi netleşmek üzere. İtalyan basını, Bologna'nın 40 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya çok yakın olduğunu ve imzaların kısa süre içinde atılabileceğini yazdı.

BOLOGNA İLE GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra geleceği merak konusu olan Domenico Tedesco için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Bologna, teknik direktör Vincenzo Italiano ile yollarını ayırmasının ardından Domenico Tedesco ile temaslara başladı.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın sağlanması halinde resmi imzaların kısa süre içerisinde atılabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILDIKTAN SONRA İLK ADIM

Sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçen Tedesco'nun yeni takımını bulmaya çok yakın olduğu ifade edildi. Deneyimli teknik adamın Bologna ile anlaşması halinde kariyerinde yeni bir sayfa açacağı kaydedildi.

İTALYA'DA BİR İLK YAŞAYACAK

Kariyerinde Almanya, Belçika, Rusya ve Türkiye'de görev yapan Domenico Tedesco, Bologna ile anlaşması halinde ilk kez İtalya'da bir kulüp takımını çalıştıracak. İtalyan asıllı teknik adamın, ülkesinde teknik direktörlük yapacak olması da transferin en dikkat çeken detayları arasında gösteriliyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. 40 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekipte görev yaptığı dönemde TFF Süper Kupa zaferi de yaşadı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
