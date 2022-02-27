Kadirli sucuk ekmek festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Kadirli sucuk ekmek festivali renkli görüntülere sahne oldu

27.02.2022 20:07

Kadirli sucuk ekmek festivali renkli görüntülere sahne oldu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen sucuk ekmek festivalinde 2 ton sucuk yaklaşık 15 bin vatandaşa dağıtıldı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen sucuk ekmek festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Kadirli sucuk ekmek festivali renkli görüntülere sahne oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen sucuk ekmek festivalinde 2 ton sucuk yaklaşık 15 bin vatandaşa dağıtıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen sucuk ekmek festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale yaklaşık 15 bin kişiye sucuk ekmek dağıtılırken festivale katılan çocuklarda palyaçoların gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Kadirli Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen sucuk ekmek festivalinde korona virüs tedbirleri gözetilerek binlerce kişi bir araya geldi. Her yıl geleneksel hale getirilen ancak 2020 yılında Elazığ depremi ve 2021 yılında da Covid-19 nedeniyle yapılmayan sucuk ekmek festivali bu yıl renkli görüntülere sahne oldu. Öğretmen Evi meydanında düzenlenen sucuk ekmek festivalinin mangal ateşi Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Burak Bulut ve Ülkü Ocakları Kadirli İlçe Başkanı Coşkun Akgöllü tarafından yakıldı. Ateşin yakılmasının ardından mangallarda pişirilen 2 ton sucuk yaklaşık 15 bin vatandaşa dağıtılırken festivale katılan çocuklarda sunulan çeşitli gösterilerle doyasıya eğlendi.

Festivalle ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Ömer Tarhan, "Hem Elazığ depremi hem de pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlemediğimiz sucuk ekmek festivalimizin 7'ncisini bu yıl gerçekleştiriyoruz. Kadirli'mizin bir markası olan sucuk ekmeği hemşerilerimizle buluşturuyoruz. 2 ton sucuğu yaklaşık 15 bin kişiye ikram edeceğiz. Ayrıca festival kapsamında tiyatro, Çocuk oyun gurupları ve ikramlar ile canlı müzikle hemşerilerimize güzel bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kadirli sucuk ekmek festivali renkli görüntülere sahne oldu
Kadirli sucuk ekmek festivali renkli görüntülere sahne oldu
Kadirli sucuk ekmek festivali renkli görüntülere sahne oldu

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Koronavirüs, Osmaniye, Hisarcık, Kadirli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadirli sucuk ekmek festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


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