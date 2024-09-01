Kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
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Kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya döndü

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen kazada, kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya döndü. Şans eseri yaralanan olmazken, kaza sebebiyle yol tek şeride düştü ve uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

01.09.2024 17:14
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Kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya döndü

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya dönerken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle bir süre tek şeride düşen yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobilde savrularak karşı şeritlere geçti. Kazada 2 otomobilde kullanılamaz hale gelirken, şans eseri kazada yaralanma olmadı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol 2 yönde de tek şeride düşürülürken, trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Kaza nedeniyle karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları da meydana gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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