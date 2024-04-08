Kages, depremde anne babasını kaybetmiş çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak dağıttı

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Karacadağ Gençlik Kültür ve Spor Derneği (Kages) 6 Şubat depreminde anne babasını kaybetmiş yetim ve öksüz çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak dağıttı.

Kages Adıyaman Şubesi, 225 çocuğa ulaşarak çifte bayram yaşattı. Adıyaman Şubesi Dernek Başkanı Ebubekir Erkaya, "6 Şubat depremi asrın felaketi olarak hepimizi derinden üzerek yüreğimizi yaktı kimimiz annesiz, kimimiz babasız, kimimiz ise sevdiklerimizi kaybettik. Yetim ve öksüz çocukların yüreğine bir nebze de su serpmek için bayram öncesi yüzlerinde bir gülümseme bırakmak için biz bu yola çıktık. Çocuklar gülerse, dünya güler, yetimler sevinirse melekler sevinir. Yetimler hep sevinsin diye çocuklar hep gülsün diye bu yola çıktık. Depremde anne babasını kaybetmiş, maddi imkanı düşük olan yetim ve öksüz çocuklara bayram öncesi yüreğine su serpmek, yüzlerini güldürmek için yetim ve öksüz çocuklara bayram elbisesi ve oyuncak dağıtım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Dernek Başkanımız Mustafa Gülpınar'ın böyle bir faaliyette bulunması, bizlere ön ayak olması çok gururlandırıcı bir durumdur. Yetim ve öksüz çocuklara yüzlerini güldürüp iki bayram yaşatma niyeti ile bütün çocukları sevindirip yüzlerindeki gülümsemeyi kendimize bir borç biliyoruz" dedi. - ADIYAMAN