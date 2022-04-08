Kağıt toplayıcıları mahalleyi atık toplama merkezine çevirdi, yayılan kokular vatandaşı bezdirdi - Son Dakika
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Kağıt toplayıcıları mahalleyi atık toplama merkezine çevirdi, yayılan kokular vatandaşı bezdirdi

08.04.2022 00:57
Kağıt toplayıcıları mahalleyi atık toplama merkezine çevirdi, yayılan kokular vatandaşı bezdirdi

Elazığ'da depremin ardında bir mahalle adeta kağıt toplayıcısı ve hurdacıların merkezi haline geldi.

Elazığ'da depremin ardında bir mahalle adeta kağıt toplayıcısı ve hurdacıların merkezi haline geldi. Mahallede kötü kokunun yayıldığını dile getiren vatandaşlar, artık dışarı çıkamadıklarını ve imkanı olanın mahalleden taşındığını söyledi.

Elazığ merkeze bağlı Sanayi Mahallesi, 2020 yılında meydana gelen depremin ardından birçok ilden gelen hurdacı ve kağıt toplayıcılarının uğrak yeri oldu. Kağıt toplayıcıları, mahallede kiraladıkları evlerin içlerine ve bahçelerine atıkları yığarken, tüm boş arsalarda atıklarla doldu taştı. Her üç evden ikisinin atık topladığı bir yer haline gelen mahalle, koku ve görüntü kirliliğinden dolayı içinden geçilmez ve yaşanılmaz hale geldi. Mahallede kötü kokuların yayıldığını dile getiren vatandaşlar, adeta adım başı atıklarla karşılaştıklarını ifade etti. Hem kokudan hem de yaşanan olaylardan dolayı dışarı çıkamaz duruma geldiklerini aktaran mahalle sakinleri, imkanı olanların taşındığını olmayanların ise çaresiz bir şekilde çözüm beklediğini söyledi.

Mahallede yaşayan vatandaşların bu durumdan oldukça şikayetçi olduğunu ifade eden Sanayi Mahallesi Muhtarı Necati Karataş,

"Hurdalar yüksek değerde satıldığı için mahallemize Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve değişik illerden çok sayıda vatandaş geldi. Şuan da mahallemiz tamamen kağıt toplayıcıları ile dolmuş bir halde. Bu sorunun biran önce çözüme kavuşturulmasını yetkililerden talep ediyoruz. Mahallemizde yaşayan vatandaşlar kiralara gitmek zorunda kaldılar. Aileler çocuklarını çıkartabilecekleri ortamın kalmadığı bir mahalle durumundayız. Bizim mahallemizde yerli vatandaştan çok dışarıdan gelen kağıt toplayıcı vatandaşlar var. Çok ciddi anlamda hırsızlık olayları var tenzih ediyorum bunlar yapıyor diye söylemiyorum ama çoğunluğunun bunlar olduğunu emniyet kayıtlarıyla belirlendi. Şimdi kağıtları direk toplayıp istif edilen yerlere götürseler kimse ses çıkartmaz. Böyle bir görüntünün görülmediği bir noktada ekmeğini kazanmak isteyen insanlara niye serzenişte bulunalım ki bunlar topladığı malzemeyi getirip kapısının önünde bıraktıklarından dolayı vatandaşlar bu durumdan muzdarip. Evlerin içi bahçeli alanları tercih ediyorlar topladıkları kağıtlarla dolduruyorlar. Bir ateş düşse mahalleyi yakabilecek durumda. Kokusu, pisliği, yazın sineği alabildiğince fazla" dedi.

"Yazın kokudan dışarıya çıkamıyoruz"

Kokulardan dolayı şikayetçi olan vatandaşlardan Zuhra Ataş, "Kendi ekmek paralarını kazanıyorlar ama biz bıktık artık bu durumdan. Kokular çok kötü. Lağım fareleri olmaya başladı. Çocukları artık dışarı çıkaramıyoruz. Kapkaççılardan dolayı gece çok kötü olaylar oluyor. Atıkları apartmanların içinde ve dışarda biriktiriyorlar. Yazın kokudan dışarıya çıkamıyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarımız dışarı çıkamaz hale geldi"

Kağıt toplayıcılarının bir sorun haline geldiğini belirten vatandaşlardan İbrahim Karakuş, "Devletten ve yetkililerden tek isteğimiz artık bu kötü görüntülerin mahallemizden temizlenmesi. Nereye götürürlerse götürsünler bu atıkları. Bunun yüzünden çocuklarımız dışarı çıkamaz hale geldi" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kağıt toplayıcıları mahalleyi atık toplama merkezine çevirdi, yayılan kokular vatandaşı bezdirdi - Son Dakika


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