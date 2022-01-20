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Kağıtçı ressam Zeynep - Son Dakika

Kağıtçı ressam Zeynep

20.01.2022 08:18
Kağıtçı ressam Zeynep

Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte sığındığı Adana'da atık kağıt toplayan 11 yaşındaki Zeynep Şar, yaşıtları sıcak sınıflarda, okul sıralarında boyama yaparken O sokaklarda, soğukta kaldırım taşlarının üzerinde resim çiziyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte sığındığı Adana'da atık kağıt toplayan 11 yaşındaki Zeynep Şar, yaşıtları sıcak sınıflarda, okul sıralarında boyama yaparken O sokaklarda, soğukta kaldırım taşlarının üzerinde resim çiziyor.

Küçük Zeynep, anne babası ve 6 kardeşi ile Esad rejiminin bombalarından kaçarak 7 yıl önce geldiği Adana'da hayata tutunmayan çalışıyor. 5 yıldır sokaklarda kağıt toplayarak ailesine destek olan Zeynep, iş arabasının yanında, ekmek teknesi konumundaki çöp tenekesinin dibinde, kaldırım taşları üzerinde resim çizerek gününü renklendirmeyi başarıyor.

Okuyup doktor olmayı hayal ettiğini söyleyen Zeynep, resim yapmayı çok sevdiğini, fırsat buldukça resim çizdiğini getirdi. - ADANA

Kağıtçı ressam Zeynep
Kağıtçı ressam Zeynep
Kağıtçı ressam Zeynep

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Suriye, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kağıtçı ressam Zeynep - Son Dakika


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