Kağıthane Belediyesi Kış Spor Okulları'nın Kayıt Dönemini Başlattı - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi Kış Spor Okulları'nın Kayıt Dönemini Başlattı

Kağıthane Belediyesi Kış Spor Okulları\'nın Kayıt Dönemini Başlattı

Kağıthane Belediyesi, gençlerin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla Kış Spor Okulları'nda yeni kayıt dönemini başlattı. 22 farklı branşta eğitimler verilecek ve özel çocuklar için yüzme ve basketbol dersleri de dahil edilecek. Kayıtlar, Hamidiye ve Yahya Kemal Spor Kompleksleri üzerinden yapılabilecek.

28.02.2025 17:27  Güncelleme: 17:37
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Kağıthane Belediyesi Sporcuhane projesi kapsamında Kış Spor Okulları'nda yeni kayıt dönemini başlattı.

Kağıthane Belediyesi gençlerin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla Sporcuhane projesi kapsamında Kış Spor Okulları'nda yeni kayıt dönemini başlattı. 22 farklı branşta eğitimlerin verileceği programda, özel çocuklar için de yüzme ve basketbol dersleri yer alacak. 4-15 yaş aralığındaki çocuklara alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek. Bu kapsamda masa tenisi, satranç, futbol, tenis, atletizm, boks, buz pateni, hentbol, jimnastik, dart, geleneksel okçuluk, karate, taekwondo, basketbol, güreş, wushu kung fu, voleybol, modern okçuluk, futsal ve badminton branşlarında eğitimler düzenlenecek. Özel çocuklar ise basketbol ve yüzme branşlarında eğitim alabilecek. Kayıtlar, Hamidiye ve Yahya Kemal Spor Komplekslerinde gerçekleştirilecek. Yüzme branşını tercih eden çocuklar ise kayıtlarını belediyenin internet sitesi üzerinden yapabilecek.

"Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sporun gençlerin gelişimindeki önemine vurgu yaparak ilçede spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Öztekin, "Gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri, sporla iç içe bir ortam sunmak en büyük önceliklerimizden biri. Kış Spor Okulları ile çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane Belediyesi Kış Spor Okulları'nın Kayıt Dönemini Başlattı - Son Dakika

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