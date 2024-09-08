Kağıthane Belediyesi'nden Bin Çocuğa Sünnet Şöleni - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi'nden Bin Çocuğa Sünnet Şöleni

Kağıthane Belediyesi\'nden Bin Çocuğa Sünnet Şöleni

Kağıthane Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel sünnet şöleninde bin çocuk sünnet ettirildi. Şölene, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Şölen, renkli görüntüler ve gösterilerle dolu bir etkinlik oldu.

08.09.2024 09:36  Güncelleme: 09:48
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Kağıthane Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel sünnet şöleninde bin çocuk sünnet ettirildi. Etkinlikte konuşma yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Toplu sünnet şöleninde bu sene binden fazla evladımızı sünnet ettirmiş olduk" dedi.

Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleninde bu yıl bin çocuk sünnet ettirildi. Kağıthane Hasbahçe'de düzenlenen sünnet şölenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Şölene katılan çocuklar, renkli görüntüler oluştururken, Hacivat-Karagöz ve orta oyunu gösterileriyle oldukça güzel vakit geçirdi. Öte yandan, çocukların sünnet kıyafetleri ve tüm hastane masrafları Kağıthane Belediyesi tarafından karşılandı.

"Toplu sünnet şöleninde bu sene binden fazla evladımızı sünnet ettirmiş olduk"

Sünnet şöleninde konuşma yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Geleneklerimizi yaşatıyoruz. Toplu sünnet şöleninde bu sene binden fazla evladımızı sünnet ettirmiş olduk. Ailelerimizle beraber paylaşıyoruz. Okullarımız açılıyor, çocuklara başarılar diliyoruz. Binlerce aileyle birlikte Hasbahçe Mesire Alanındayız. Karagöz ve Hacivat, orta oyunu var, Osmanlı macunu ve patlamış mısır dağıtıyoruz. Doyasıya bir eğlence oldu. Çocuklarımız büyüdüğünde hatıra bırakmış olduk" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında çocuğu sünnet olan Suat Aktaş isimli vatandaş ise, "Çok güzel bir etkinlik, Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane Belediyesi'nden Bin Çocuğa Sünnet Şöleni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane Belediyesi'nden Bin Çocuğa Sünnet Şöleni - Son Dakika
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