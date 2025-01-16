Kağıthane'de Çocuklar İçin Unutulmaz Festival - Son Dakika
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Kağıthane'de Çocuklar İçin Unutulmaz Festival

Kağıthane\'de Çocuklar İçin Unutulmaz Festival

Kağıthane Belediyesi, 17-26 Ocak tarihleri arasında Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda çocuklara yönelik eğlenceli bir festival düzenleyecek. Festivalde sahne gösterileri, yüz ve kum boyama atölyeleri, maskot karakterler ve daha birçok etkinlik ile çocuklar doyasıya eğlenecek.

16.01.2025 10:37  Güncelleme: 10:41
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Kağıthane Belediyesi tarafından 17-26 Ocak tarihleri arasında çocuklar için unutulmaz bir festival düzenlenecek. Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek olan birbirinden eğlenceli programlarla çocuklara keyif dolu anlar yaşatılacak.

Kağıthane Belediyesi tarafından 17-26 Ocak tarihleri arasında çocuklar için unutulmaz bir festival düzenlenecek. Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek olan birbirinden eğlenceli programlarla çocuklara keyif dolu anlar yaşatılacak. Festivalde sahne gösterileri, maskot karakterler, yüz ve kum boyama atölyeleri, karikatür atölyeleri, şişme oyun grupları ve daha birçok eğlenceli aktivite çocukları bekliyor. Eğitici ve eğlendirici etkinliklerle dolu bu festival, sömestr tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen aileler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Festival, çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği bir atmosfer sunarken, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı ve birlikteliği pekiştirmeyi amaçlıyor.

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların mutluluğu, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Kağıthane Belediyesi olarak çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de farklı beceriler geliştirebileceği etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu yıl, İstanbul'un en büyük çocuk festivalini organize ediyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini Hasbahçe Etkinlik Alanı'na bekliyoruz. Birlikte çok güzel anılar biriktireceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane'de Çocuklar İçin Unutulmaz Festival - Son Dakika

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