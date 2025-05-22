Kağıthane'de hizmetler mahalle mahalle anlatıldı - Son Dakika
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Yerel

Kağıthane'de hizmetler mahalle mahalle anlatıldı

Kağıthane\'de hizmetler mahalle mahalle anlatıldı
22.05.2025 11:58  Güncelleme: 12:25
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı dahilinde, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı dahilinde, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin vatandaşlarla bir araya geldi. Sultan Selim Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Öztekin Sultan Selim, Seyrantepe, Şirintepe ve Yeşilce mahallelerinde hayata geçirilen projeleri anlattı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kağıthane Belediyesi'nin ilçede yaptığı çalışmalar mahalle bazlı olarak değerlendirildi. Sultan Selim, Seyrantepe, Şirintepe ve Yeşilce mahallelerine yapılan yatırımların anlatıldığı, vatandaşların talep ve önerilerinin dinlendiği programda; Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gelen soruları tek tek yanıtladı. İhtiyaçların giderilmesi noktasında ilgili birim müdürlerine anlık talimat verdi.

Başkan Öztekin konuşmasında, mahallelerin ihtiyaçlarına göre hizmet üretmeye devam ettiklerini vurguladı. "AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızın başlattığı bu anlamlı programla birlikte, belediyemizin hizmetlerini doğrudan halkımıza anlatma fırsatı buluyoruz. Amacımız sadece yapılanları anlatmak değil, hemşehrilerimizin fikirlerini dinlemek, ihtiyaçları yerinde görmek ve birlikte çözüm üretmek. Bu buluşmalar sayesinde ortak akılla Kağıthane'yi daha yaşanabilir, daha modern ve daha huzurlu bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Sultan Selim, Seyrantepe, Şirintepe ve Yeşilce mahallelerimizde pek çok alanda yatırımlar gerçekleştirdik. Hizmet anlayışımızda hiçbir mahallemizi diğerinden ayırmadan, eşit ve nitelikli hizmet üretmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve AK Parti'nin gönül belediyeciliği ilkeleri doğrultusunda Kağıthane'mizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlama azmindeyiz. Bu süreçte bizlere her zaman destek olan, sevgisini ve güvenini hissettiren tüm hemşehrilerime de gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kağıthane Belediyesi, Sultan Selim ve Gümüşhane caddelerinde tematik cadde uygulamaları gerçekleştirdi. Atatürk Caddesi'nde yeni bir park kazandırıldı. Murat ve Efendi sokaklarında tematik sokak uygulamalarıyla estetik bir dönüşüm sağlandı. Seyrantepe Mahallesi'ne ilkokul ve ortaokul kazandırılırken, Mescid-i Nur Camii'nde 4-6 yaş arası çocuklara yönelik Kur'an kursu açıldı. Yeşilce Mahallesi'nde çocuk yuvası ve mahalle muhtarlığı hizmet binası inşa edildi.

Zehra Sokak'ta 500 metre uzunluğunda Seyrantepe-Cendere bağlantı yolu açıldı ve yol genişletme çalışmaları yapıldı. İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde kavşak düzenlemesi gerçekleştirildi. Sanayi Semt Pazarı kapalı pazar alanına taşınarak hem vatandaşlara hem de esnafa daha konforlu bir alışveriş ortamı sunuldu.

Sakarya, Teknik, Duman, Sonbahar ve Bağış sokaklarında altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu sokaklarda yağmur suyu hatları yenilendi, aydınlatma sistemleri kuruldu ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda yeni döneme ilişkin beklentiler de not alındı. Başkan Öztekin, tüm taleplerin dikkate alınarak projelere yön verileceğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane'de hizmetler mahalle mahalle anlatıldı - Son Dakika

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