Kağıthane'de sosyal destek elden gönüle büyüyor - Son Dakika
Kağıthane'de sosyal destek elden gönüle büyüyor

24.04.2026 16:21
Kağıthane Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sunmak amacıyla hizmete açtığı Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi ile dayanışma kültürünü güçlendirmeye devam ediyor.

Kağıthane Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sunmak amacıyla hizmete açtığı Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi ile dayanışma kültürünü güçlendirmeye devam ediyor. İlçede yaşayan ailelerin temel ihtiyaçlarına kolay ve düzenli şekilde ulaşabilmesi hedeflenen merkez, modern ve sürdürülebilir yardım modeliyle dikkat çekiyor.

İmrahor Caddesi'nde faaliyet gösteren merkezde; gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, bebek bakım ürünlerinden giyime kadar birçok temel ürün vatandaşlara sunuluyor. Uygulanan puan kartı sistemi sayesinde destekten yararlanan vatandaşlar, ihtiyaçlarını kendi önceliklerine göre belirleyerek alışveriş yapabiliyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, merkezin sosyal dayanışmayı güçlendiren önemli bir hizmet olduğunu belirterek, "Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezimizle komşularımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkili şekilde çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımızın kendi tercihlerine göre ürün seçebilmesi, sunduğumuz desteği daha anlamlı ve verimli hale getiriyor. Amacımız her zaman hemşehrilerimizin yanında olmak" ifadelerini kullandı.

Merkezden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kağıthane Belediyesi Çağrı Merkezi veya Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Yapılan değerlendirmelerde hane halkı sayısı, çocuk, yaşlı ve özel durumu bulunan bireyler dikkate alınıyor. Başvurusu uygun bulunan ailelere tanımlanan puan kartı ile merkezden ücretsiz olarak ihtiyaçlarını temin etme imkanı sağlanıyor. - İSTANBUL

Son Dakika Yerel Kağıthane'de sosyal destek elden gönüle büyüyor - Son Dakika

Bakan Çiftçi’den “CHP“ açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler Bakan Çiftçi'den "CHP" açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler
Sadettin Saran’dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt Sadettin Saran'dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi 23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi
Bakan Çiftçi tarih verdi Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
Ünlü oyuncu “İnşallah“ dedi, Kur-an hediye edildi Ünlü oyuncu "İnşallah" dedi, Kur-an hediye edildi

16:24
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
16:03
ABD’nin davetine Rusya’dan yanıt: Putin, Miami’ye gidebilir
ABD'nin davetine Rusya'dan yanıt: Putin, Miami'ye gidebilir
15:49
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
15:37
Görüntü Türkiye’den İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027’de Formula 1’e dönüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz
14:39
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi
SON DAKİKA: Kağıthane'de sosyal destek elden gönüle büyüyor - Son Dakika
