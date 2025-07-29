Kağızman\'da Sel Sonrası Yeniden Yapılanma

Kağızman'da sel afeti sonrasında yaralar sarılıyor. Ekipler, önce içme suyu hattını bakım ve onarımları tamamladı, ardından yollarının yapımına başladı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde selden etkilenen 11 köy de İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda selden içme suyu şebekesi zarar gören köylerin su şebekeleri yapılarak köylere yeniden su verildi.

Ayrıca ekipler, selden zarar gören köy yollarından hem temizlik çalışması yaptı, hem de yolların yapımına başlandı. Özel idare ekipleri aynı anda 11 köyde çalışma yürütüyor. Selden etkilenen köylerde AFAD ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce de hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Devletin bütün imkanlarının seferber edildiği Kağızman'da bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülüyor. Çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. - KARS