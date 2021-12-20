Kağızman'ın Doğalgazı ihaleye çıkıyor - Son Dakika

Kağızman'ın Doğalgazı ihale süreci başlatıldı.

65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın girişimleriyle Kağızmanlılar doğalgaza kavuşacak.

Arslan'ın büyük uğraşları ve emeği sonucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 30.09.2021 tarihli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30.09.2021 tarihinde kararlaştırılmış boru hattının geçeceği güzergahlar için acele Kamulaştırma Kararı alınmıştı.

Buna göre, Kağızman doğalgazında sona gelindiği ve BOTAŞ tarafından doğalgaz yapım işi için çıkılan ihalede; 11.01.2022 tarihine kadar son teklifler alınacak. 20 gün içinde ve 270 iş günü gibi kısa bir sürede doğalgaz Kağızman halkının hizmetine sunulacak. - KARS