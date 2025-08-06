Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Düzenledi

Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, başkanlığında, mahalle muhtarları ve kurum müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Daştan, Kağızmanlılara hizmet etmek için mesai mevhumu gözetmeksizin çalıştıklarını kaydetti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, başkanlığında düzenlenen toplantıda, mahallelerin öncelikli sorunları, ihtiyaçları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca muhtarlar mahallelerinin sorunlarını anlattı, ilgili kurum müdürleri sorunları tek tek not alarak, muhtarlarla çözüm noktaları hakkında fikir alış verişinde bulundular. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS