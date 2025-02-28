Kağızman Tapu Müdürlüğü Yeni Binada Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kağızman Tapu Müdürlüğü Yeni Binada Hizmete Açıldı

Kağızman Tapu Müdürlüğü Yeni Binada Hizmete Açıldı

Kağızman Tapu Müdürlüğü, yeni kaymakamlık binasında daha geniş ve ferah bir ortamda hizmet vermeye başladı.

28.02.2025 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağızman Sosyal Güvenli Binası'nda geçici olarak hizmet veren Tapu Müdürlüğü Kaymakamlık için yapılan yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Yaklaşık 200 metrekare alanı bulunan yeni Tapu Müdürlüğü'nde, 3 arşiv odası, 75 metre karelik bekleme salonu, 1 müdür, 1 müdür muavini ve geniş servis odaları bulunuyor.

Kağızman Tapu Müdürü İbrahim Karakurt, "Yaklaşık 2 Yıldır Tapu Müdürlüğümüz Geçici olarak Sosyal Güvenlik Kurumu SGK binasının altında hizmet veriyordu. Yeni yapılan Kağızman Kaymakamlık hizmet binasının 1.katın da bulunan daha ferah ve geniş olan yeni yerimizde halkımıza hizmet etmeye başladık" dedi.

Öte yandan Kağızman'da yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Tapu Müdürlüğü'nde vatandaşlar daha sağlıklı ortamda hizmet alacak. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaymakamlık, Kağızman, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kağızman Tapu Müdürlüğü Yeni Binada Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:41 Rusya, Alexander Darchiyev’i ABD’ye büyükelçi olarak atadı Rusya, Alexander Darchiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
14:59 Rize’de belediye başkan yardımcısı ve CHP ilçe kadın kolları başkanına silahlı saldırı Rize'de belediye başkan yardımcısı ve CHP ilçe kadın kolları başkanına silahlı saldırı
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
22:33 Beştepe’den Öcalan’ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır Beştepe'den Öcalan'ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır
21:59 Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı
21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 17:07:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kağızman Tapu Müdürlüğü Yeni Binada Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.