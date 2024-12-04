Kahramankazan'da Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Kahramankazan'da Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Kahramankazan\'da Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Kahramankazan Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikle engelli bireyler ve ailelerine keyifli bir gün yaşattı. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, engelli bireylerin yanı sıra ailelerinin de hayatını kolaylaştırmak için yapılacak çalışmalara dikkat çekti.

04.12.2024 13:03  Güncelleme: 13:05
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Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kumpınar Kültür Merkezi'nde yemek düzenlendi. Programa Kahramankazan'da yaşayan yüzlerce engelli birey ve aileleri katıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun da katılım sağladığı program renkli anlara sahne oldu. Özel bireyler Ankara oyun havaları eşliğinde eğlenerek keyifli vakit geçirdi. Çırpanoğlu, programa katılan engelli bireyler ve aileleri ile yakından ilgilenerek, istek, öneri ve şikayetlerini dinledi. Programda konuşan Çırpanoğlu, engelli bireyler ve aileleri ile ilgili kaygı ve problemlerin her şeyden önemli olduğunu, günün anısına yılda bir gün program düzenlemeyi Türkiye genelindeki bütün belediyelerin yaptığını söyledi. Yapılan programlarla vicdanını rahatlatacak fıtrata asla sahip olmadığını dile getiren Başkan Çırpanoğlu, "Benim derdim özel bireylerimizin ailelerinin, anne ve babalarının salı günleri pazar alışverişlerini gözleri arkada kalmayacak şekilde rahatlıkla yapmalarını sağlamak. Benim derdim ailelerin özel çocuklarını sıcak ve sevgi dolu bir yere emanet ederek kendilerine vakit ayırabilme fırsatı sunmak. Benim vicdanım işte o zaman rahatlayacak" dedi.

"Engellilerimizin yanında olduğumuzu tüm Türkiye'ye göstereceğiz"

Engellileri ve ailelerini anlamak için bir günün yeterli olmayacağını söyleyen Çırpanoğlu, bu tarzda bir anlayışın belediye başkanlığı görevine uymadığını ifade etti. Kurumun içinde bulunduğu ekonomik problemlerin sona ermesi ile birlikte özel bireylere yönelik Türkiye'de bulunan belediyelere örnek olacak çalışmalara imza atacaklarını kaydeden Çırpanoğlu, "Engellilerimizin yanında nasıl olunur tüm Türkiye'ye göstereceğim" diyerek Kahramankazan'da yaşayan özel bireylerin her zaman yanında olacağı mesajını verdi.

Kahramankazan'da özel bireylere yönelik yeni adımlar atacaklarını belirten Çırpanoğlu, toplumsal anlamda oluşan fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmak için gayret göstereceklerini vurguladı. Davetlerine karşı kayıtsız kalmayarak bu anlamlı günde misafir ettikleri özel bireyler ve ailelerine teşekkür eden Başkan Çırpanoğlu, özel bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramankazan'da Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika

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