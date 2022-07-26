Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde depremle sallandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde depremle sallandı

26.07.2022 09:32
Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde depremle sallandı

Kahramanmaraş'ta 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 09.11'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi'nde yerin 3.4 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem kent merkezi ve ilçelerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.

(Murat Sürücü - İHA)

YORUMLAR
500
KANDİLLİ'DE 10 YILDIR 7/24 DEPREM VE TSUNAMİ NÖBETİ KANDİLLİ'DE 10 YILDIR 7/24 DEPREM VE TSUNAMİ NÖBETİ Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Kandilli, Deprem, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde depremle sallandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:25 Benzine 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:07 MasterChef Türkiye şeflerin aylık maaşı şaşkına çevirdi! Bonkör patron Acun Ilıcalı
09:00 Türkiye'ye sızan teröristler etkisiz hale getirildi! Haberi Bakan Süleyman Soylu duyurdu
09:00 Efsane boksör Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemerini alabilmek için serveti gözden çıkardı
08:45 Motorlu araç ÖTV oranlarını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi
08:25 Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
08:28 18 ilde FETÖ operasyonu! 1'i binbaşı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
08:15 Taraftar çıldırdı! Galatasaray yönetiminin hedefinde 3 futbolcu var
08:02 Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna askeri istihbaratı pilotlarımıza AB vatandaşlığı verme vaadinde bulunarak savaş uçaklarımızı kaçırmaya çalıştı
05:31 Tartıştığı sevgilisine kursun yağdıran adam, polis merkezine teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 09:32:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde depremle sallandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement