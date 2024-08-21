Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Özel İhtiyaçlı Vatandaşlara Medikal Malzeme Desteği Sağlıyor

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, özel ihtiyaçlı vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek medikal malzeme desteğinde bulundu. Özel ihtiyaçlı vatandaşlar, sağlanan destekler için Başkan Fırat Görgel'e teşekkür etti.

Yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda fiziki yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde de faaliyetlerini kesintisiz sürdüren, daha erişilebilir bir Kahramanmaraş için çeşitli projeler hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, özel ihtiyaçlı vatandaşlara desteklerini de artırarak sürdürüyor. Engelleri bir bir aşarak özel ihtiyaçlı vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu artırmak için faaliyetlerini sürdüren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek medikal malzeme desteğinde bulundu. Özel ihtiyaçlı vatandaşların talebi üzerine tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve puset gibi medikal malzemeleri teslim edildi.

5 ayda vatandaşlara 167 medikal malzeme desteği

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, özel ihtiyaçlı vatandaşlara yönelik desteklerini de artırarak sürdürüyor. Geride kalan yaklaşık 5 aylık sürede özel ihtiyaçlı vatandaşlara; 11 adet akülü sandalye, 45 adet hasta yatağı, 90 adet manuel tekerlekli sandalye, 5 adet puset, 5 adet özel tertibatlı sandalye, 10 adet yürüteç ve 1 adet engelli banyo sandalyesi desteğinde bulunuldu.

Engellilerimizin sosyal hayata katılımlarını önemsiyoruz

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Altun, "Müdürlüğümüze daha önce müracaat eden özel ihtiyaçlı vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret ederek ihtiyaçları doğrultusunda hasta yatağı, akülü ve manuel sandalye, puset gibi medikal malzeme ihtiyaçlarını teslim ettik. Özel ihtiyaçlı kardeşlerimizin sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer almalarını sağlamak için Büyükşehir Belediyesi olarak gayretimizi sürdürüyoruz" dedi.

10 yaşındaki özel ihtiyaçlı Nehir Tel, "Önceden arkadaşlarım oyun oynuyor, ben onlardan ayrı kalıyordum. Şimdi arkadaşlarıma eşlik edebileceğim. Artık rahat bir şekilde ulaşım sağlayacağım" diye konuştu.

Özel ihtiyaçlı Esat Kurt'un babası Cemal Kurt, "Ulaşım konusunda çok zorluk yaşıyorduk. Bu akülü sandalye bizlere çok faydalı olacak. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Merve Toplu da, "Oğlum Adem Efe'nin rahatsızlığından dolayı bebek arabasına ihtiyacımız vardı. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun bizlere destek oldu" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ