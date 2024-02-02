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Kahramanmaraş Depremi Sonrası UMKE Görevlilerinin Duygusal Anları - Son Dakika
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Kahramanmaraş Depremi Sonrası UMKE Görevlilerinin Duygusal Anları

Kahramanmaraş Depremi Sonrası UMKE Görevlilerinin Duygusal Anları

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da görev yapan Van UMKE ekibi, yaşadıkları duygusal anları anlatırken, kurtardıkları her canın kendilerine enerji verdiğini ve unutamayacakları hatıralar yaşadıklarını belirtti.

02.02.2024 12:02
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Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da görev yapan Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri, yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 6-7 Şubat 2023 yılında meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 'yüzyılın afeti' olarak nitelendirilmişti. Kahramanmaraş başta olmak üzere toplam 11 ili etkileyen depremlerin üzerinden tam bir yıl geçti. Depremin ilk anlarından itibaren Van'da giderek Adıyaman'a ulaşan UMKE ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Bölgede 40 canı kurtaran ekip, o gün yaşadıklarını hiçbir zaman unutamayacaklarını söyledi.

"Her kurtardığımız can bize enerji veriyordu"

Konuya ilişkin konuşan UMKE görevlisi Muhammed Yılmaz, o gün bölgeye ilk ulaşan ekipler arasında olduklarını belirtti. Orada yakınının kurtarılmasını bekleyen vatandaşların gözlerindeki umut ışığını gördüklerini ifade eden Yılmaz, "Orada kendi ailesini kaybeden güvenlik görevlisi vardı. Ailesini kaybetmesine rağmen çalışmalarda bize eşlik ediyordu. Her kurtardığımız can bize enerji veriyordu. Açlık, susuzluk hiçbir şey hissetmiyorduk. İnsanlara umut olduğumuz için çok mutluyum. Bir kişiyi kurtaracağımızı düşünürken o enkaz altında aynı anda 3 kişiyi kurtarmıştık. Bu olay bizi çok mutlu etmişti. Farklı bir enkazda ise 14 yaşındaki bir kıza ulaştık. Serumu takmış onu çıkaracaktık ama bizden eşarbını istemişti, saçı açık çıkmak istemişti. Kendisine eşarp getirdik, kitaplarıyla kurtardık. Bu olay da beni çok etkilemişti" dedi.

"Kadın, 70 saat boyunca eşinin ve çocuklarının cansız bedenleriyle yaşamak zorunda kalmıştı"

Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen o yıl bir türlü unutamadığını dile getiren UMKE görevlisi Ayşe Özeler ise "O kötü günleri tekrar yaşayacak korkusu var. Kötü yola rağmen ilk günden Adıyaman'a ulaşmayı başardık. İlk ulaşmanın bir dezavantajı vardı. Ancak ona rağmen enkaza yetişemeye çalıştık. 70'inci saatinde bir kazda canlı ihbarı gelmişti. Kurtarmaya çalıştığımız kadın sıkışmıştı, yanında ise eşi ve ikiz çocukları vardı. Kadını 4-5 saat içinde çıkarıp müdahalemizi yaptık. Kadının ilk sorduğu şey; eşimi ve çocuklarımı çıkardınız mı oldu. Oysaki kadın, 70 saat boyunca eşinin ve çocuklarının cansız bedenleriyle yaşamak zorunda kalmıştı. Ancak bunun farkında bile değildi, bu beni çok etkilemişti" diye konuştu.

Deprem bölgesinde unutamayacakları hatıralar yaşadıklarını ifade eden UMKE görevlisi Vural Yavuz da her kurtardıkları canın kendilerini motive ettiğini kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA

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