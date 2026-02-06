Zamanla yarıştılar, yaşananları hiç unutmadılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Zamanla yarıştılar, yaşananları hiç unutmadılar

Zamanla yarıştılar, yaşananları hiç unutmadılar
06.02.2026 12:49  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi İtfaiyesi ve Afet İşleri ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremin yıldönümünde zorlu kurtarma çalışmalarını ve unutamadıkları anları paylaştı. Ekipler, deprem sonrası yaraların sarılması için afet bilincinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 11 ilde ağır yıkıma neden olan ve asrın felaketi olarak hafızalara kazınan depremlerin yıl dönümünde, Düzce Belediyesi İtfaiyesi ve Afet İşleri ekipleri, deprem bölgesinde yaşanan zorlu süreci, tanık oldukları acıları ve umut dolu kurtarma anlarını paylaştı.

3 yıl önce asrın felaketi olarak adlandırılan depremin hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen bilgiyle hazırlıklarını tamamlayan Düzce Belediyesi ekipleri, Adana ve ardından Elbistan'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Günler süren çalışmalar sırasında ekipler, hem insan hayatı için zamana karşı yarıştı hem de büyük bir yıkımın ortasında görev yaptı.

"Enkazlarda hem umut hem de tarifsiz acılar vardı"

Düzce Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürü Mehmet Caner Polat, deprem bölgesinde yaşananların kelimelerle anlatılmasının zor olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat sabahı aldığımız ihbarla hiç vakit kaybetmeden yola çıktık. Elbistan'a ulaştığımızda şehrin büyük bir kısmının yıkıldığını gördük. Ayakta kalan bina sayısı yok denecek kadar azdı. Enkazlara girdik, bazı noktalarda kısa sürede sonuç aldık, bazılarında ise saatlerce, hatta günlerce çalıştık. Zorlandığımız anlar elbette oldu ama görevimizi bırakmayı hiç düşünmedik."

Polat, ekiplerin yaşadığı en ağır anlardan birini şu sözlerle anlattı:

"Bir anne ve iki evladı enkaz altındaydı. Oğlunu sağ olarak kurtardık. Baba, enkaz başında umutla bekliyordu. Anne ve kızının cenazelerini çıkarmadan önce babanın oradan uzaklaşması gerekiyordu. O anlar hem insan olarak hem de bir görevli olarak bizi derinden sarstı. Bu görüntüler hafızamızdan silinmiyor."

Polat, afetlere karşı hazırlıklı olunmasının önemine vurgu yaparak, "Binaların sağlamlığı kadar, bireysel önlemler de çok önemli. Acil durum çantası, aile içi iletişim planı, toplanma alanlarının önceden bilinmesi hayati bir durum. Vatandaşlarımızın E-Devlet üzerinden toplanma alanlarını mutlaka incelemesini ve afet eğitimlerine katılmasını istiyoruz" dedi.

"Artçılar altında çalıştık, korkuyu içimize attık"

İtfaiye eri Ömer Faruk Özcan, deprem bölgesinde karşılaştıkları tabloyu şu sözlerle anlattı:

"Elbistan'a vardığımızda şehirde tam anlamıyla bir kaos vardı. Sokaklarda herkes bir yakını için yardım istiyordu. Depremin ilk saatlerinde artçı sarsıntılar çok yoğundu. Bir yandan kurtarma çalışması yapıyor, bir yandan da enkaz altında depreme yakalanıyorduk. Korkuyu dışarı yansıtmamaya çalıştık ama bu durum psikolojik olarak hepimizi etkiledi."

Katıldığı ve yaklaşık 20 saat süren bir kurtarma operasyonuna değinen Özcan, "Mahmut isimli bir depremzedeyi enkazdan çıkardık. Saatler süren çalışmanın sonunda birkaç saat daha gecikseydik bacağının kesilmesi gerekecekti. Sağ salim kurtardığımızda yaşadığımız sevinç, tüm yorgunluğumuzu unutturdu" dedi.

Özcan, Kahramanmaraş merkezli depremin ilk üç gününde neredeyse hiç uyumadıklarını da vurgulayarak, "İnsanlar şoktaydı, acı çok büyüktü. Biz de insanız ama görev bilinciyle hareket etmek zorundaydık. Yaşadıklarımızı çoğu zaman içimize atarak çalışmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.

"Bazı anlar gözümün önünden hiç gitmiyor"

İtfaiye eri Hakan Hüseyin Menekşe ise enkazlar arasındaki çaresizliği ve yaşanan duygusal yükü şu sözlerle dile getirdi:

"Enkaz yığınları nedeniyle araçlarla ilerlemek neredeyse imkansızdı. Bize verilen koordinatlara ulaşabilmek için sürekli farklı güzergahlar denemek zorunda kaldık. İnsanlar önümüzü kesip 'Ne olur yardım edin, ses geliyor' diyordu. O an her yere aynı anda yetişemediğimizi hissetmek bizi çok yaralıyordu."

Menekşe, bazı anların gözünün önünden hiç gitmediğini belirterek, "Bir babanın çocuklarını umutla bekleyişi ve ardından aldığı acı haber hala hafızamda. İtfaiyeci olarak duygularımızı bir kenara bırakıp görevimizi yapmalıyız. Çünkü duygularla hareket edersek performansımız düşer. Ama insan olarak yaşananları unutmamız mümkün değil" dedi.

Düzce Belediyesi İtfaiyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarken, benzer acıların yaşanmaması için afet bilincinin artırılması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, eğitim, hazırlık ve bireysel tedbirlerin afetlerde can kayıplarını en aza indireceğine dikkat çekti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Kahramanmaraş, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zamanla yarıştılar, yaşananları hiç unutmadılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valizli cinayette kan donduran itiraf İntihar süsü vermek istemiş Valizli cinayette kan donduran itiraf! İntihar süsü vermek istemiş
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul’da Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da
Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı
Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Soğuk havada binlercesi kaskatı kesildi, kafesini kapan toplamaya başladı Soğuk havada binlercesi kaskatı kesildi, kafesini kapan toplamaya başladı
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı

13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı
12:59
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:47
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 14:03:03. #7.11#
SON DAKİKA: Zamanla yarıştılar, yaşananları hiç unutmadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.