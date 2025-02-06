Kahramanmaraş Depremlerinin Yıldönümünde İtfaiye Ekiplerinin Kurtarma Anları - Son Dakika
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Kahramanmaraş Depremlerinin Yıldönümünde İtfaiye Ekiplerinin Kurtarma Anları

Kahramanmaraş Depremlerinin Yıldönümünde İtfaiye Ekiplerinin Kurtarma Anları

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde birçok vatandaşı kurtardı. İtfaiyeciler, o anları ve yaşadıkları duygusal anları paylaştı.

06.02.2025 13:37  Güncelleme: 13:44
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Kahramanmaraş merkezli 11 şehirde yıkıma yol açan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler birçok vatandaşı enkazdan çıkardı. Yaptıkları çalışmaları 2 yıldır akıllarına kazıyan itfaiyeciler, o anlarda her kurtarılan canın kendilerine çalışma desteği sağladığını anlattı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 şehirde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem nedeniyle binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ilk anından itibaren AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine ekipler sevk edildi. Depremde yıkımın en yoğun olduğu şehirlerin başında gelen Hatay'a ise Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ilk görevlendirilen ekipler arasında yer aldı. Deprem bölgesine sevk edilen ekipler arasında yer alan Konya'da görevli itfaiye personeli, depremin yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı.

"Gücümüz tam bitti dediğimiz sırada bizim bir ses duymamızla gücümüzü topluyorduk"

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan itfaiye çavuşu Gökhan Dündar, "Bölgeye ilk ulaşıp ilk binaya baktığımızda bir vatandaş komşularının hepsini kurtarmış ama kendi ailesi göçük altında kalmış ve yağmur yağdığı için tüm gücü bitmişti. Biz o anda karşısına çıkınca çok mutlu olmuştu. Merdiven boşluğunda 2 çocuğu ve eşi sıkışmıştı, ilk müdahalemizle biz çocuklara ulaştık ve kurtardık. Babaları bu mutlulukla bir ambulansa bir bize geliyordu. Çok mutlu olmuştu o gün, çok teşekkür etmişti, biz de çok mutlu olmuştuk. Çocuklar bize sarıldı. Aile yabancı uyrukluydu, dilimizi bilmiyordu ama bu işin dini, dili ve ırkı olmuyor. Bize sarılmasıyla minnettarlıklarını, teşekkürünü ettiler. Bizim orada çalışmış olduğumuz süre zarfı içerisinde her kurtarma bizim için bayram şenliği gibiydi. Bizim gücümüz tam bitti dediğimiz sırada bir ses duymamızla gücümüzü topluyorduk. Ağır bir çalışma gerektiriyordu ama bir ses duyduğumuzda yorgunluğu unutup tekrar çalışmaya devam ediyorduk. Rabbim tekrarını yaşatmasın" dedi.

"Çocuk kurtarmak insanı gerçekten çok mutlu ediyor, unutulmuyor"

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında Baş Şoför Bahri Koyuncu, "Biz yıkımın olduğu bölgeye gittiğimizde bir binadan çocuk kurtarmıştık. Çocuğun orada yaşadığını pek anlayamadık ama sonradan sıkıştığı yerden öyle bir canlı çıktı ki insan sanki kendi çocuğunu kurtarmış gibi duygusal ve sevinçli anlar oluyordu ki anlatamam. Yani bir canlıyı kurtarmak, özellikle bir de çocuk kurtarmak insanı gerçekten çok mutlu ediyor, unutamıyor. Oradan geldikten sonra tabii daha fazla etki yapıyor. O günlerde artçı sarsıntılarda falan sallandığımızda bilinçaltında kalmış, şimdi de herhangi bir sarsıntı olduğunda sürekli o anlar aklıma geliyor, unutamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz yine sadece küçük bir yıkım zannettik"

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında Baş Şoför Hüseyin Ördek de, "Konya'da bir olay olmuş gibi bizim burada 6 Şubat depreminin olduğu gün siren çaldı. Hazırlıklarımızı yaptık. Sonra nöbetçi amirimiz burada bir olay olmadığını, büyük bir deprem olduğunu, hazırlıkların yapılmasını söyledi. Biz de bu kadar büyük bir deprem olduğunu hiç bilmiyorduk, tahmin bile etmemiştim. Biz alışığız burada bir ilçede göçük olmasına ama biz yine sadece küçük bir yıkım zannettik. Sonra baktık ki 11 il çok büyük yıkım ve can kayıpları olduğu ihbarı geldi. Biz de daha sonra yola çıktık" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Depremlerinin Yıldönümünde İtfaiye Ekiplerinin Kurtarma Anları - Son Dakika

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