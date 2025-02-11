Kahramanmaraş'ın 105. Kurtuluş Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ın 105. Kurtuluş Yıldönümü Kutlandı

Kahramanmaraş\'ın 105. Kurtuluş Yıldönümü Kutlandı

Kahramanmaraş'ta kurtuluş etkinlikleri hüzünle geçirildi, deprem izleri buruk bir coşku yarattı.

11.02.2025 21:41
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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıldönümü kutlamalarında bir yanda hüzün bir yanda gurur hakimdi. Vatandaşlar, 6 Şubat depremlerinden dolayı kutlamaları buruk şekilde geçiriyor.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kuruluşunun 105'inci yıldönümünde şehir protokolü ve vatandaşların katılımı ile fener alayı düzenlendi. Yağışın etkili olduğu etkinliğe binlerce vatandaş, ellerinde ay yıldızlı Türk bayrakları ile katıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 5 gün önce 2'inci yıldönümü olan 'Asrın Felaketi'nden dolayı buruk bir kurtuluş bayramı geçiren vatandaşlar, bir yanda hüzün yaşarken bir yandan da gurur yaşadı.

"Çocuklarımıza bu milli şuuru aktaracağız"

Etkinliklere katılan Cihan Canbolat, "12 Şubat milli şuurumuzun ve birliğimizin tekrardan gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak bir tarih. Bizim için, Kahramanmaraş için Rıdvan Hoca'yı, Sütçü İmam'ı ve Abdal Halil Ağa'yı anma vakti. İnşallah 6 Şubat'ın izlerini devletimizin sayesinde sileceğiz, gelecekte çok çoşkulu kutlayacağız, çocuklarımıza bu milli şuuru aktaracağız" dedi.

"Hem içimizde bir coşku hem içimizde bir hüzün var"

Etkinliklere geleneksel kıyafetle katılan Mustafa Başkonuş, "Bugün Kahramanmaraş'ımızın kurtuluşunun 105'inci yıldönümü ve bundan 5 gün önce maalesef 6 Şubat Maraş depreminin yıldönümüydü. Hem içimizde bir coşku hem içimizde bir hüzün var. 12 Şubat milli şuurunu küçüklerimize, gençlerimize aşılamak zorundayız. Keşke yaşanmasaydı 6 Şubat ama yapacağımız bir şey yok. Bugün burada halkından siyasetçisine hepimiz buradayız. Bu bizim özel günümüz ve özel günümüzü kutluyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ın 105. Kurtuluş Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika

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