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Kahramanmaraş' ta 105 mahallede asfalt tamirat çalışmaları devam ediyor.

Dulkadiroğlu ilçesinin asrın felaketini en ağır şekilde yaşadığını hatırlatan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bu süreçte oluşan tüm olumsuzlukları giderme adına büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Başkan Akpınar, 105 mahallede gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın daha güzel ve kaliteli bir ortamda yaşamaları adına ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.İlçenin 105 mahallesinde yoğun bir çalışma yapıyorlar.Vatandaşların beklentilerinin farkındayız. Bu kapsamda, mahallelerde asfalt tamiratı çalışmaları yapıyoruz. yolların kalitesini artırarak vatandaşların güvenli, konforlu bir ulaşım sağlamasını hedefliyoruz" dedi.

Başkan Akpınar, "Ekiplerimiz, belirlenen program dahilinde sokaklarımızda gerekli bakım ve onarım işlemlerini titizlikle yürütmektedir. Çalışmalarımız sayesinde yollarımız daha güvenli ve kullanışlı hale gelecek.Ayrıca, bu süreçte vatandaşların gösterdiği anlayış ve sabır için teşekkür ederim .Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte daha güzel ve güvenli bir Dulkadiroğlu'na kavuşacağız. İlçemizin her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ