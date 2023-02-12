Kahramanmaraş'ta 2 yaşındaki Yavuz Canbaz 159 saat sonra sağ çıkarıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 2 yaşındaki Yavuz Canbaz 159 saat sonra sağ çıkarıldı

12.02.2023 19:06
Kahramanmaraş'ta 2 yaşındaki Yavuz Canbaz 159 saat sonra sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2 yaşındaki Yavuz Canbaz enkazdan 159 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2 yaşındaki Yavuz Canbaz enkazdan 159 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Ekipleri sevince boğan bu gelişmeyi anlatan madenci Bekir Yılmaz, "Çocuğun durumu normal canlı, gülüyordu çocuk. Bulduğumuzda toz toprak içindeydi. Melekler yardım etmiş" dedi.
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından ekipler yeni bir cana ulaşmak için aralıksız çalışmasına devam ediyor. Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yaşam belirtisi alan Ankara Kömür İşletmesi ekipleri ile Tacikistanlı ekip 2 yaşındaki Yavuz Canbaz'a ulaştı. Hummalı çalışma sonucunda küçük çocuk sağ olarak kurtarıldı. Deprem felaketinin 7 gününde gelen bu haber herkes tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Umutları yeşerten bu haberin ardından aynı bölgede 7 yaşlarında bir çocuk için çalışmalar sürüyor.
Ankara Kömür İşletmesinden geldiğini belirten madencilerden Bekir Yılmaz, "Yaklaşık 5 gündür buradayız. Binanın üzerinde yangın vardı. Sonunda binanın bu tarafından iş makineleri girdi. Canlı belirtisi olan yerde makineleri durdurduk. Canlı belirtisi olan yerden 2 yaşlarında çocuğun sesini aldık. O şekilde çıkarttık. Bugüne kadar uğraştığımız her şey hafiflemiş oldu. Çocuğun durumu normal canlı, gülüyordu çocuk. Bulduğumuzda toz toprak içindeydi. Melekler yardım etmiş." dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 2 yaşındaki Yavuz Canbaz 159 saat sonra sağ çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 2 yaşındaki Yavuz Canbaz 159 saat sonra sağ çıkarıldı - Son Dakika
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