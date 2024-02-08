Kahramanmaraş\'ta depremde hayatını kaybedenler anıldı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar, Ceyhan'da düzenlenen törenle anıldı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Bir kez daha, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, Ceyhan'da anıldı. Başkan Erdem, hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen mevlitte komşularıyla bir araya geldi. Koşullar ne olursa olsun yerinin insanların yanı olduğunu kaydeden Başkan Erdem, deprem ve sonrasında Ceyhan'da, Adana'da ve tüm deprem bölgesinde Ceyhan Belediyesi'nin elini tüm depremzede vatandaşlara uzatma çabasında olduğunu belirtti.

Erdem, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların defnedildiği Ceyhan Yeni Mezarlığı'nda acılı ailelerle de bir araya geldi. Türkiye, Ceyhan ve Adana için herkesle ve her kesimle omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Erdem, "Bir kez daha, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.