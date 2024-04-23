Kahramanmaraş'ta Depremzedeler 23 Nisan Coşkusunu Yaşıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Depremzedeler 23 Nisan Coşkusunu Yaşıyor

Kahramanmaraş\'ta Depremzedeler 23 Nisan Coşkusunu Yaşıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan bölgelerde, depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Konteyner kentlerde eğitim gören çocuklar, gösteriler ve yöresel kıyafetlerle bayramlarını kutladılar.

23.04.2024 12:33
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşıyor. Kentteki konteyner kentlerde eğitim gören çocuklar için etkinlikler düzenlendi. Karacasu Konteyner Kent'teki çocuklar birbirinden farklı gösterileri sergileyerek 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı. Depremin en çok vurduğu Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Ayşe Gümüşer okulunda ise 23 Nisan coşkusu yaşandı. Yöresel kıyafetleri giyen öğrenciler katılımcılara hünerlerini sergiledi. Öğretmen Aslı Kök, "Bugün 23 Nisan çok mutluyuz 4 yıl sonra ilk defa kutladık. Pandemi ve deprem sonrası ilk kez kutlandı. Deprem atlattık hüzünlüyüz ama çocuklarımız için önemliydi" dedi.

Öğretmen Serap Bayır ise "Buruk olsa da heyecanı çocuklarımıza aktarmak bizi çok mutlu etti. Önceki yıl yaşayamadık ve bu yıl dolu dolu yaşadık" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Depremzedeler 23 Nisan Coşkusunu Yaşıyor - Son Dakika

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