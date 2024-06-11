Kahramanmaraş'ta Emektar Öğretmenler Öğrencileriyle Buluştu

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Kahramanmaraş'ta yaklaşık 30 yıl önce eğitim hayatına başlayan okulun emektar öğretmenleri öğrencileriyle buluştu. Duygusal anlara sahne olan gecede çeşitli gösteriler de düzenlendi.

Onikişubat ilçesindeki Mimar Sinan İlköğretim Okulu 1990'lı yıllarda eğitim hayatına başladı. Eğitime başladığı günden beri öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı bir gece düzenledi. Okulun emektar öğretmeni Fikri Gökçe'nin girişimleriyle düzenlenen gecede emektar öğretmenlere ödüller verildi. Geçmişte öğrenci olarak gittiği okulda öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin de katıldığı gecede bazı öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı. Duygusal anlara sahne olan gece fotoğraf çekimiyle son buldu. Geceye katılan okulun öğrencilerinden Merve Kahveci, "Ben 2. Sınıftan 8. Sınıfa kadar okudum. Öğretmenlerimiz bizim için hem anne hem de babaydı. Geldiğimiz programda hem eski arkadaşlarımızı gördük, hem de uzun zaman görmediğimiz öğretmenlerimiz ile bir araya geldik ellerini öptük" dedi.

Okulun öğrencilerinden Ferhat Bolat ise "Bundan 5-6 yıl önce hocam ile eski öğrencilerimizi bulalım buluşalım dedik. Hatırladığımız bildiğimiz öğrencilerimizi arkadaşlarımızı bulup yaklaşık 200 kişiye ulaştık. Şuanda büyük bir salanda toplandık. İleri ki senelerde daha da çoğalacağız gibime geliyor. Güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Okulda 20 yıl öğretmenlik yapan Fikri Gökçe ise "Ben 1996 - 2016 yılları arasında Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nda görev yaptım ve okulumuz o dönemde bölgemizin tek okuluydu. Öğrencilerimizin profiline sürekli hakimdik. Beden eğitimi ve sınıf öğretmeni olarak görev yaptım. İlk öğrencimden son öğrencime kadar sürekli diyalog halindeydim. Bu daha önce de aklımda olan fikirdi pandemi ve asrın felaketi derken erteledik bugüne nasipmiş. Hem eğleniyoruz hem özlem gideriyoruz. Artık öğrencilerimiz bunu düzenlesinler neşelendik eğlendik" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ