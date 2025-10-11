Kahramanmaraş'ta İndirim İzdihamı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kahramanmaraş'ta İndirim İzdihamı

Kahramanmaraş\'ta İndirim İzdihamı
11.10.2025 13:48  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giyim mağazasında 'Ne alırsan 50 lira' kampanyası, izdihama ve tartışmalara yol açtı.

Merkez Onikişubat ilçesinde "Ne alırsan 50 lira" sloganıyla bir giyim mağazasında kampanya düzenlendi. Sabah saatlerinden itibaren mağaza önüne gelen vatandaşlar, iş yerinin kapılarının belirlenen saatte açılmasıyla birlikte içeri girmek için birbirleriyle yarıştı.

İZDİHAM YAŞANDI

Kısa sürede dolan mağazada izdiham yaşandı. Bazı vatandaşlar, alışveriş sırasında birbirleriyle yer kapma mücadelesi yaşadı. Müşterilerden bazıları,izdiham nedeniyle hiçbir şey alamadıklarını söylediler.

50 TL izdihamı! Birbirlerini ezdiler
50 TL izdihamı! Birbirlerini ezdiler
50 TL izdihamı! Birbirlerini ezdiler
Kaynak: İHA

Onikişubat, Alışveriş, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta İndirim İzdihamı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ile Hamas’ın imzaladığı anlaşmada Türkiye’ye kritik görev İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 2 jandarma şehit oldu Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 2 jandarma şehit oldu
Lise tuvaletinde 4 öğrenci 1 öğrenciyi hastanelik edene kadar dövdü Lise tuvaletinde 4 öğrenci 1 öğrenciyi hastanelik edene kadar dövdü
Dükkana giren fare esnafı çileden çıkardı Hem güldüler hem kovmaya çalıştılar Dükkana giren fare esnafı çileden çıkardı! Hem güldüler hem kovmaya çalıştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olur Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olur
Yıldız futbolcudan olay Mourinho ifşası: Her gece aynı mesajı atıyordu Yıldız futbolcudan olay Mourinho ifşası: Her gece aynı mesajı atıyordu

14:49
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye’ye yayılabilir
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir
14:29
Rakam da hayli komik 80 yıllık Türk kulübünün futbolcuları lokantada rehin kaldı
Rakam da hayli komik! 80 yıllık Türk kulübünün futbolcuları lokantada rehin kaldı
14:22
Fenerbahçelilere ’’Keşke gitmeseydi’’ dedirten gol
Fenerbahçelilere ''Keşke gitmeseydi'' dedirten gol
13:19
Genç kızın “Babam hakim“ diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
13:16
Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine set mi çekti Öcalan iddialara yanıt verdi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set mi çekti? Öcalan iddialara yanıt verdi
13:08
Kafa karışıklığına son Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem
Kafa karışıklığına son! Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2025 15:11:44. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta İndirim İzdihamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.