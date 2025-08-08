Kahramanmaraş\'ta Yaşlılar için Güvenli Ev Projesi Başlatıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlı ve özel vatandaşlar için "Büyükşehirle Güvenli Evim" projesini hayata geçirdi. Vatandaşların günlük yaşamda karşılaşabileceği riskleri azaltmayı hedefleyen proje kapsamında, evin farklı noktalarına çeşitli önleyici materyaller monte ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşlı ve özel bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. "Büyükşehirle Güvenli Evim" projesiyle yaşlı ve özel vatandaşların haneleri, yaşanbilecek kazalara karşı daha güvenli hale getiriliyor. Özellikle evlerinde yalnız yaşayan bireylerin günlük yaşamda karşılaşabileceği riskleri azaltmayı hedefleyen proje kapsamında, evin farklı noktalarına çeşitli önleyici materyaller monte edildiği bildirildi.

Açıklamada: " Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda köşe koruyucular, priz kilit sistemleri, pencere kilitleri, kaymaz halılar, tutunma barları, erişilebilir klozet ve lavabo gibi ekipmanlar vatandaşların evlerine monte ediliyor. Projeyle düşme, çarpma, elektrik çarpması ve benzeri ev kazalarının önlenmesi amaçlanırken, yaşlı ve özel bireylerin yaşam kalitesinin artırılması da hedefleniyor"denildi.

Açıklamanın devamında, Türkiye'ye örnek olan uygulamanın şehir genelinde daha fazla vatandaşa ulaşması için genişletilerek sürdürüleceği de bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ