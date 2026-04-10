Kahramanmaraş tanıtım günleri İstanbul'da kapılarını açtı - Son Dakika
Kahramanmaraş tanıtım günleri İstanbul'da kapılarını açtı

10.04.2026 21:08
İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Kahramanmaraş tanıtım günlerinin resmi açılışı yapıldı. Dört gün sürecek etkinlikte şehir, kültürü, gastronomisi ve ekonomik potansiyeli ile tanıtılacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Kahramanmaraş tanıtım günleri programının resmi açılışı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş tanıtım günleri İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde kapılarını açtı. Dört gün sürecek etkinlikte Kahramanmaraş'ın kültürü, gastronomisi, tarihi ve ekonomik potansiyeli tanıtılacak. Açılış törenine, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş milletvekili Vahit Kirişçi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bugün hakikaten İstanbul'da güzel bir havada Kahramanmaraş il tanıtım günleri programında bir aradayız ve resmi açılışı yapıyoruz. Kahramanmaraş'ımız bundan üç yıl önce 11 ili kapsayan ama merkezi Kahramanmaraş olan Anadolu coğrafyasının yaşadığı en şiddetli, en sarsıntılı, sarsıcı iki depremle karşılaştı ve sarsıldı. Ama hakikaten dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile, sekiz on yılda ayağa kaldıramayız dedikleri bu on bir vilayeti kapsayan yıkım, ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iki buçuk yılda ortadan kaldırıldı. Yepyeni güzel şehirler kuruldu. 53 bin 565 şehidimize rahmet diliyoruz. Allah'ın mekanlarını cennet eylesin inşallah. Ama kalanlar için zor günler olmakla beraber millet, devlet, hükümet olarak kenetlendik ve başta Kahramanmaraş olmak üzere bütün etkilenmiş şehirlerimizi kısa bir sürede ayağa kaldırdık. Bu dünyada çok büyük bir başarı, örnek alınan bir başarı" dedi.

Konuşmalarına devam eden Bakan Bolat, "Bizim yurtdışındaki muhataplarımızla, mevkidaşlarımızla konuştuğumuzda iki buçuk yılda 455 bin konut, iş yeri, köy evini teslim edildiğini söylediğimizde hayretler içerisinde kalıyorlar ve gelin sizin müteahhitleriniz bizim ülkemizde de yapsınlar diyorlar. İşte daha iki gün önce Portekiz'deydim, orada da Türk müteahhitlik firmalarını davet ediyorlardı. Altyapı projeleri için 123 bin tane toplu konut yapılacakmış. Yaklaşık beş yıllık bir sürede Türk müteahhitleri gelsin bizim ülkemizde de bunları yapsın çağrısında bulunuyorlar" şeklinde konuştu.

Açılış programında konuşan İstanbul Valisi Davut gül, " Her hafta bir şehrimizin tanıtım günlerine şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla da Abdullah Başkanla bir anlamda Anadolu gözümüzün önünde geçiyor. Anadolu'nun zenginlikleri, Anadolu'nun kendi arasındaki kardeşlik ruhu tıpkı Kahramanmaraş'ta olduğu gibi her hafta bir kez daha İstanbul'da hemşerilerimizle buluşuyor. Burada derneklerimizin, vakıflarımızın, federasyonlarımızın yaptıkları gelenekten geleceğe bu kültürün yaşatılması adeta bir okul niteliğinde. Geçmişte rahmetli Kadir Topbaş başkanımız zamanında başlatılıp ve çok güzel yerlere gelen bir organizasyon, bir dönem kesintiye uğradı. İnşallah bir sonraki sene daha iyi şartlarda hemşerilerimizi ağırlayacağız. Şu an itibariyle hem bilinirliği arttı hem de gerçekten özellikle Cumartesi, Pazar günleri çok sayıda İstanbul'daki hemşerimiz burayı ziyaret etmeye başladılar. İstanbul'un 81 ilin birleşimi. Dolayısıyla da hemşerilerimizin burada kendi aralarındaki muhabbet İstanbul'umuzun kardeşliğine, barışına, hoşgörüsüne ciddi anlamda katkısı oluyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş tanıtım günleri İstanbul'da kapılarını açtı - Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
İran’dan İsrail’e uyarı: Zaman daralıyor İran'dan İsrail'e uyarı: Zaman daralıyor
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı

20:45
CHP’den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
20:16
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de altıncı gol de geldi
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de altıncı gol de geldi
18:47
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
SON DAKİKA: Kahramanmaraş tanıtım günleri İstanbul'da kapılarını açtı - Son Dakika
