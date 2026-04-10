Kahramanmaraş tanıtım günleri İstanbul'da kapılarını açtı

Kahramanmaraş tanıtım günleri İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde kapılarını açtı. Dört gün sürecek etkinlikte Kahramanmaraş'ın kültürü, gastronomisi, tarihi ve ekonomik potansiyeli tanıtılacak. Açılış törenine, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş milletvekili Vahit Kirişçi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bugün hakikaten İstanbul'da güzel bir havada Kahramanmaraş il tanıtım günleri programında bir aradayız ve resmi açılışı yapıyoruz. Kahramanmaraş'ımız bundan üç yıl önce 11 ili kapsayan ama merkezi Kahramanmaraş olan Anadolu coğrafyasının yaşadığı en şiddetli, en sarsıntılı, sarsıcı iki depremle karşılaştı ve sarsıldı. Ama hakikaten dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile, sekiz on yılda ayağa kaldıramayız dedikleri bu on bir vilayeti kapsayan yıkım, ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iki buçuk yılda ortadan kaldırıldı. Yepyeni güzel şehirler kuruldu. 53 bin 565 şehidimize rahmet diliyoruz. Allah'ın mekanlarını cennet eylesin inşallah. Ama kalanlar için zor günler olmakla beraber millet, devlet, hükümet olarak kenetlendik ve başta Kahramanmaraş olmak üzere bütün etkilenmiş şehirlerimizi kısa bir sürede ayağa kaldırdık. Bu dünyada çok büyük bir başarı, örnek alınan bir başarı" dedi.

Konuşmalarına devam eden Bakan Bolat, "Bizim yurtdışındaki muhataplarımızla, mevkidaşlarımızla konuştuğumuzda iki buçuk yılda 455 bin konut, iş yeri, köy evini teslim edildiğini söylediğimizde hayretler içerisinde kalıyorlar ve gelin sizin müteahhitleriniz bizim ülkemizde de yapsınlar diyorlar. İşte daha iki gün önce Portekiz'deydim, orada da Türk müteahhitlik firmalarını davet ediyorlardı. Altyapı projeleri için 123 bin tane toplu konut yapılacakmış. Yaklaşık beş yıllık bir sürede Türk müteahhitleri gelsin bizim ülkemizde de bunları yapsın çağrısında bulunuyorlar" şeklinde konuştu.

Açılış programında konuşan İstanbul Valisi Davut gül, " Her hafta bir şehrimizin tanıtım günlerine şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla da Abdullah Başkanla bir anlamda Anadolu gözümüzün önünde geçiyor. Anadolu'nun zenginlikleri, Anadolu'nun kendi arasındaki kardeşlik ruhu tıpkı Kahramanmaraş'ta olduğu gibi her hafta bir kez daha İstanbul'da hemşerilerimizle buluşuyor. Burada derneklerimizin, vakıflarımızın, federasyonlarımızın yaptıkları gelenekten geleceğe bu kültürün yaşatılması adeta bir okul niteliğinde. Geçmişte rahmetli Kadir Topbaş başkanımız zamanında başlatılıp ve çok güzel yerlere gelen bir organizasyon, bir dönem kesintiye uğradı. İnşallah bir sonraki sene daha iyi şartlarda hemşerilerimizi ağırlayacağız. Şu an itibariyle hem bilinirliği arttı hem de gerçekten özellikle Cumartesi, Pazar günleri çok sayıda İstanbul'daki hemşerimiz burayı ziyaret etmeye başladılar. İstanbul'un 81 ilin birleşimi. Dolayısıyla da hemşerilerimizin burada kendi aralarındaki muhabbet İstanbul'umuzun kardeşliğine, barışına, hoşgörüsüne ciddi anlamda katkısı oluyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL