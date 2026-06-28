Kahramanmaraş'ta karne heyecanı bayraklarla taçlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta karne heyecanı bayraklarla taçlandı

Kahramanmaraş\'ta karne heyecanı bayraklarla taçlandı
28.06.2026 16:57
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Kahramanmaraş'ta çocuklara yönelik düzenlenen karne etkinliğinde, eğitim dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilere Türk bayrağı hediye edildi. Etkinlikte çocuklara pamuk şeker ikram edilirken, öğrenciler müzik eşliğinde karne sevincini yaşadı.

Kahramanmaraş'ta çocuklara yönelik düzenlenen karne etkinliğinde, başarılı bir eğitim dönemini tamamlayan öğrencilere Türk bayrağı hediye edildi. Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen iş insanı Adem Mağralı, karne heyecanı yaşayan öğrencilere Türk bayrağı dağıtarak sevinçlerine ortak oldu. Program kapsamında çocuklara pamuk şeker de ikram edildi. Müzik eşliğinde eğlenen çocuklar, karne sevincini doyasıya yaşarken aileler de organizasyondan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta karne heyecanı bayraklarla taçlandı

ÖĞRENCİLERE TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

Kahramanmaraş'ta eğitim döneminin sona ermesiyle birlikte çocuklara yönelik karne etkinliği düzenlendi. Etkinlikte başarılı bir dönemi geride bırakan öğrenciler, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de Türk bayrağı hediyesi aldı. İş insanı Adem Mağralı, karne heyecanı yaşayan çocuklarla bir araya gelerek öğrencilere Türk bayrağı dağıttı. Çocukların mutluluğuna ortak olan Mağralı, milli değerlerin küçük yaşlardan itibaren çocuklara hissettirilmesinin önemine dikkat çekti.

ÇOCUKLAR MÜZİK EŞLİĞİNDE EĞLENDİ

Programda çocuklara pamuk şeker ikram edildi. Müzik eşliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, karne sevincini arkadaşları ve aileleriyle birlikte yaşadı. Etkinlik alanında renkli görüntüler oluşurken, çocukların neşesi aileleri de mutlu etti. Programa katılan aileler, çocuklara yönelik düzenlenen organizasyondan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ta karne heyecanı bayraklarla taçlandı

MAĞRALI: ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZDİR

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Adem Mağralı, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, onların mutluluğuna ortak olmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi. Mağralı, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Eğitim dönemini başarıyla tamamlayan yavrularımızın sevincini paylaşmak istedik. Türk bayrağını çocuklarımıza emanet etmek ve milli değerlerimizi onlara hissettirmek bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bir çocuğun yüzündeki tebessüm, yapılan tüm emeklerin en güzel karşılığıdır. Bundan sonraki süreçte de çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceğiz" dedi. Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinlik, çocukların karne sevincine renk katarken, milli değerlerin vurgulandığı anlamlı bir buluşma olarak tamamlandı.

Haber: Muhammet Özer

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta karne heyecanı bayraklarla taçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta karne heyecanı bayraklarla taçlandı - Son Dakika
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