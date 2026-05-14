Kahramanmaraş’ta kurban pazarlarında yoğunluk başladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Kahramanmaraş’taki canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Küçükbaş hayvan satışlarının ardından büyükbaş kurbanlıkların da pazarlardaki yerini almasıyla birlikte kent genelindeki hayvan borsalarında hareketlilik arttı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası başta olmak üzere birçok satış noktasında vatandaşlar kurbanlık hayvanları inceleyerek besicilerle sıkı pazarlık yapıyor.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLAR ALICILARLA BULUŞUYOR

Kent genelindeki kurban satış alanlarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Besiciler tarafından özenle hazırlanan kurbanlıklar, canlı ağırlıkları ve fiziksel özelliklerine göre alıcıların beğenisine sunuluyor. Pazarlarda gün boyunca devam eden satışlarda, vatandaşların özellikle sağlıklı ve uygun fiyatlı hayvanlara yöneldiği gözleniyor.

Hayvan pazarlarında anlaşma sağlanan kurbanlıklar numaralandırılarak teslim günü için bekletiliyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hem bütçelerine uygun hem de dini kriterlere uygun hayvan seçebilmek için satış alanlarını yoğun şekilde ziyaret ediyor. Satıcılar ise bayrama yaklaşıldıkça hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini ifade ediyor.

BESİCİLERDEN KESİM VE PAYLAMA HİZMETİ

Kurban satışlarının yanı sıra bazı besicilerin vatandaşlara kesim ve paylama hizmeti de sunduğu öğrenildi. Özellikle büyükbaş hayvan alımlarında hisseli satışların yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, profesyonel ekiplerle kesim sürecinin organize edildiği ifade edildi.

Besiciler, bayram süresince satışların devam edeceğini belirtirken, vatandaşların son günlere kalmadan alışveriş yapmalarının daha avantajlı olacağını dile getiriyor. Kurban pazarlarında hem üreticilerin hem de vatandaşların yoğun mesai harcadığı görülürken, Kahramanmaraş’ta bayram hazırlıkları da hız kazanmış durumda.

Haber: Muhammet Özer