Kahramanmaraş’ta otomobil sulama kanalına uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş’ta otomobil sulama kanalına uçtu: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil sulama kanalına uçtu: 4 yaralı
09.06.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sulama kanalına uçan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Elbistan ilçesine bağlı İğde Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazanın ardından araç içerisinde bulunan kişilerin sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralıların kurtarılması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş’ta otomobil sulama kanalına uçtu: 4 yaralı

İTFAİYE EKİPLERİ YARALILARI ARAÇTAN ÇIKARDI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sulama kanalına düşen otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesiyle araç içerisinde bulunan yaralılar bulundukları yerden çıkarıldı. Kurtarılan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği noktada inceleme yaptı.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları tamamlamasının ardından araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber: Muhammet Özer

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Elbistan, İtfaiye, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş’ta otomobil sulama kanalına uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti

14:21
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF’ye gidiyor
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:54
3 yıllık imzaya gitti İşte Arda Güler’in yeni hocası
3 yıllık imzaya gitti! İşte Arda Güler'in yeni hocası
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
13:34
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül’ün cenazesini ailesi kabul etmedi
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi
13:24
Yine aynı ilimiz Koç Grubu’na bağlı bankaya bir saldırı daha
Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha
13:16
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 14:27:52. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta otomobil sulama kanalına uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.