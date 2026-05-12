Kahramanmaraş’ta özel gereksinimli öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. 125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu’nda gerçekleştirilen programda özel gereksinimli öğrencilerle bir araya gelen ekipler, trafik kuralları ve güvenli ulaşım konusunda bilgilendirme yaptı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte hem eğitici hem de sosyal faaliyetler düzenlendi.

ÖĞRENCİLERE TRAFİK BİLİNCİ AŞILANDI

Etkinlik kapsamında jandarma ekipleri tarafından öğrencilere temel trafik kuralları hakkında genel bilgiler verildi. Trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar, yaya güvenliği, emniyet kemerinin önemi ve güvenli sürüş konularında yapılan anlatımlar öğrencilerin ilgisini çekti.

Program boyunca özel gereksinimli öğrencilerin trafik konusunda bilinç kazanmaları ve günlük yaşamda daha güvenli hareket etmeleri amacıyla çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri öğrencilerle yakından ilgilenirken, etkinlik samimi ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

AKÜLÜ ARAÇLARLA UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ

Program çerçevesinde okul içerisinde özel bir trafik parkuru oluşturuldu. Hazırlanan alanda öğrencilere akülü araç kullandırılarak uygulamalı trafik eğitimi verildi. Öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de trafik kurallarını deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu.

Etkinliğin sonunda öğrencilerin mutluluğu dikkat çekerken, okul yönetimi ve veliler de organizasyondan dolayı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. Yetkililer, toplumsal farkındalık oluşturan bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Haber: Muhammet Özer