Kahramanmaraş\'ta ticari araç kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu Kapıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TİCARİ ARAÇ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Kapıçam mevkiinde seyir halinde olan ticari araç, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı. Çarpmanın etkisiyle ticari araçta büyük hasar oluşurken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücü, tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin detaylı bilginin yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekiplerin, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma yaptığı bildirildi.

Haber: Muhammet Özer