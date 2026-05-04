Kahramanmaraş’tan Çanakkale’ye anlamlı yolculuk

04.05.2026 13:32
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Çanakkale gezisi kapsamında şehit aileleri ve gazilerden oluşan ilk kafile yola çıktı. Programla katılımcıların, milletin kaderini değiştiren destanın yazıldığı toprakları ziyaret ederek manevi bir deneyim yaşaması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehit aileleri ve gazilere yönelik anlamlı bir organizasyona daha imza attı. Çanakkale ruhunu yerinde yaşatmak amacıyla düzenlenen gezi programı kapsamında ilk kafile yola çıktı. Katılımcılar, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birine tanıklık edecekleri bu yolculukta duygu dolu anlar yaşayacak.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER İÇİN ANLAMLI PROGRAM

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında şehit yakınları ve gazilerden oluşan 70 kişilik ilk kafile Çanakkale’ye uğurlandı. Geçtiğimiz yıl da gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören organizasyonun bu yıl da etaplar halinde devam edeceği belirtildi.

Toplamda 240 şehit yakını ve gazinin katılım sağlayacağı programda, katılımcıların hem tarihi yakından tanıması hem de milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi amaçlanıyor. Bu yolculuk, katılımcılar için yalnızca bir gezi değil, aynı zamanda derin anlamlar taşıyan bir anma ve farkındalık etkinliği olarak öne çıkıyor.

“ŞEHİTLER DİYARINI YERİNDE GÖRECEĞİZ”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, düzenlenen programın önemine dikkat çekerek, şehit aileleri ve gazilerin Çanakkale’yi ziyaret etmesinin büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Küpeli, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce katılımcının bu imkândan faydalanacağını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti. Programın, katılımcılarda güçlü bir aidiyet duygusu oluşturmasının hedeflendiği vurgulandı.

“KAHRAMANLAR DİYARINDAN ŞEHİTLER DİYARINA YOLCULUK”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek de yapılan organizasyonun önemine değinerek, 70 kişilik kafileyle birlikte Çanakkale’ye doğru yola çıktıklarını söyledi. Özbek, bu yolculuk sayesinde Çanakkale Destanı’nın yazıldığı toprakları yakından görme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Katılımcıların manevi değeri yüksek alanları ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşayacağı programın, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurması ve milli bilincin canlı tutulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

