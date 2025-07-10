Kahta Belediye Başkanı Hallaç'tan Yolsuzluk İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Kahta Belediye Başkanı Hallaç'tan Yolsuzluk İddialarına Yanıt

Kahta Belediye Başkanı Hallaç\'tan Yolsuzluk İddialarına Yanıt
10.07.2025 14:00  Güncelleme: 14:02
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Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, sosyal medya platformlarında yayımlanan yolsuzluk iddialarını karalama kampanyası olarak nitelendirerek, yapılan tüm ihalelerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı. Hallaç, suçlamaların siyasi manipülasyon amaçlı olduğunu vurguladı ve yasal süreç başlattıklarını duyurdu.

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a yönelik sosyal medyalarda yolsuzluk iddialarına karşı açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya platformunda Kahta Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a yönelik yapılan yolsuzluk iddialarına tepki gösterildi.

Kahta Belediyesi Başkanı Hallaç yayımladığı yazılı açıklamada, "Son günlerde sosyal medya platformlarında yayımlanan, gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliğindeki paylaşımlar itibarsızlaştırma amacı güden bir karalama kampanyasıdır. Söz konusu haber; son dönemde CHP'li bazı belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluk ve tutuklama vakalarının üstünü örtmek, gündemi değiştirmek ve seçim sonuçlarını hazmedemeyen odakların algı operasyonuna zemin oluşturmak amacıyla hazırlanmış organize bir dezenformasyon girişimidir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Kahta Belediyesi tarafından 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleştirilen tüm ihaleler; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi gereğince açık ihale usulüyle ve EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden yayımlanarak, herkesin katılımına açık şekilde yürütülmüştür. İhale süreçleri tamamen dijital platformda yürütülmekte olup, hiçbir kişi ya da kurumun bu sürece müdahalesi teknik olarak mümkün değildir. Tüm teklifler, ilgili komisyon huzurunda değerlendirilmiş; ekonomik açıdan en avantajlı teklif yasal usuller çerçevesinde seçilmiştir. İhale ilanları, sözleşmeleri, iş teslim tutanakları ve hakediş raporlarının tamamı kayıt altındadır. "Kuldan gizli olsa da devletin defterinden saklanmaz" anlayışıyla her işlem şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütülmüştür. Haberde geçen "İş yapılmadan fatura kesildi" gibi iddialar; vicdan, akıl ve belgeyle açıkça çelişen ve yalnızca algı oluşturmaya yönelik iftiralardır. Mezar taşı yapımı, beton dökümü, moloz kaldırma gibi hizmetlerin her biri sahada eksiksiz şekilde gerçekleştirilmiş olup, buna dair teslim belgeleri, denetim raporları ve hakediş evrakları eksiksiz olarak düzenlenmiş ve arşivlenmiştir. Belediyemizin teknik birimleri, sahadaki her işlemi yerinde denetlemiş ve raporlamıştır. "Görülmeyen emek inkar edilirse kul hakkına girer" şuuruyla çalışan ekiplerimiz, iftira kampanyalarına değil belgeli gerçeklere dayanmaktadır. Haberde yer alan "Başkanın akrabaları ihaleden pay aldı" yönündeki ifadeler; tamamen yalan, hiçbir somut belgeye dayanmayan iftira içerikli bir saldırıdır. Benim ne yeğenim ne de herhangi bir yakınım, doğrudan ya da dolaylı olarak belediyemizden herhangi bir ihale almamış, bu süreçlerde hiçbir şekilde yer almamıştır. Ayrıca Kamu İhale Kanunu'nun 11. maddesi gereği, ihaleye katılamayacak kişiler açıkça belirtilmiş olup; bu kurallara azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu tür iddialar, gerçekleri değil, belli çevrelerin siyasi amaçlı senaryolarını yansıtmaktadır. Bir Gazete tarafından yayımlanan bu sözde haber; gazetecilik faaliyeti değil, açıkça yürütülen siyasi bir manipülasyon ve itibar suikastı çabasıdır. Seçim sonuçlarını içine sindiremeyen bazı kesimlerin, hizmet odaklı bir belediyeyi karalama çabasıdır. Ancak bilinmelidir ki; biz halkın teveccühüyle yürüttüğümüz bu görevde, iftiralara değil, icraatlara odaklanacağız. Belediyemizi karalama çabaları, milletin vicdanında hüküm bulmaz. Kahta Belediyesi olarak; Sayıştay, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı dahil olmak üzere tüm denetim mercilerine açıktan hesap verecek, gerekli tüm belge ve evrakları paylaşabilecek durumdayız. Bütün işlemler, istendiği takdirde ilgili mercilere sunulmak üzere eksiksiz biçimde kayıt altındadır.

Bazı medya kuruluşları tarafından yayımlanan bu mesnetsiz ve iftira içerikli haberle ilgili olarak; gazete ve haberi yayımlayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, hukuki süreç başlatılmıştır. Bu süreç, Kahta halkının hakkını ve belediyemizin itibarını koruma adına titizlikle yürütülecek ve kamuoyuna sürecin sonucu duyurulacaktır. Kahta Belediyesi olarak; milletin bize emanet ettiği her kuruşun tek bir amacı vardır: Kahta'ya hizmet. Bu emanetin hesabını hem milletimize hem de Hakk'a vereceğimizin bilinciyle, görevimizi şeffaflık, dürüstlük ve kamu yararı ilkeleriyle sürdürüyoruz. Her kuruşun nereye harcandığı bellidir, her adımımız denetlenebilir, her işimiz belgeyle kayıtlıdır. Çünkü biz, bu şehre hizmet etmeyi bir makam sorumluluğu değil, bir vicdan borcu olarak görüyoruz. Gönül kapımız da açık, hesap defterimiz de. Kimsenin aklında bir şüphe kalmasın; biz bu makamı kendimize değil, Kahta'ya hizmet için taşıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahta Belediye Başkanı Hallaç'tan Yolsuzluk İddialarına Yanıt - Son Dakika

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