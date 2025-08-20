Kahta Belediyesi Dijital Dönüşüm Sürecine Başladı

Adıyaman Kahta Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve şeffaf hizmet sunmak amacıyla dijital dönüşüm sürecini başlattı.

Kahta Belediyesi'nde e-ruhsat, e-imar çapı ve e-ekspertiz gibi dijital uygulamaların altyapısı hazırlanarak devreye alındı. Yeni sistemle birlikte, vatandaşlar ve ruhsat müellifleri belediyeye fiziksel olarak gitmeden başvurularını dijital ortamdan gerçekleştirebilecek. Tüm başvuru süreçleri anlık olarak takip edilebilecek ve işlemler, e-Devlet ile e-İmza entegrasyonları sayesinde güvenli bir şekilde yürütülecek. Ayrıca, yapılan başvurular dijital olarak arşivlenecek ve uzun vadeli güvenli bir şekilde saklanacak.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamasında dijitalleşmenin belediyecilik hizmetlerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Hallaç, "Belediyecilik artık sadece fiziki mekanlarda değil, dijital ortamlarda da güçlü bir şekilde hizmet üretmeyi gerektiriyor. Bizler de Kahta Belediyesi olarak vatandaşımızın işini kolaylaştıracak, zamanını koruyacak ve bürokrasiyi azaltacak projeleri hayata geçiriyoruz. E-ruhsat, e-imar çapı ve e-ekspertiz gibi dijital uygulamalarla hizmetlerimizi daha şeffaf, hızlı ve güvenli hale getiriyoruz. Hedefimiz, Kahta'yı çağın gereklerine uygun, modern ve dijital belediyecilik anlayışıyla buluşturmaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN