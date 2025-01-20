Kahta'da 2. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 170 Çocuk Sünnet Oldu - Son Dakika
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Kahta'da 2. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 170 Çocuk Sünnet Oldu

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Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen 2. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde, 170 çocuk uzman doktorlar tarafından ücretsiz olarak sünnet edildi. Etkinliğe katılan yerel yöneticiler, çocuk ve ailelerine destek vererek mutluluklarına ortak oldular.

20.01.2025 16:20  Güncelleme: 16:27
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Kahta'da 2. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 170 çocuk sünnet oldu

ADIYAMAN - Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlediği 2. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 170 çocuk, uzman doktorlar tarafından ücretsiz olarak sünnet edildi.

Kahta Devlet Hastanesi'nde düzenlenen şölene Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, kurum müdürleri, sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç, "Hastanemiz açıldığı günden bugüne kadar, Kahta ve civar ilçelerde oturan vatandaşlarımızın hem güvenini hem de desteğini alarak bulunduğu bölgenin donanımlı ve kaliteli hastanesi olma yolunda birçok yenilikler yapmıştır. 5 gün sürecek bu etkinlikte, yaşları 2 ile 14 arasında değişen 170 çocuğumuz modern cerrahi yöntemlerle ücretsiz olarak sünnet edilecek. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için büyük bir onurdur. Umuyorum ki bu özel gün, çocuklarımızın hafızalarında güzel bir hatıra olarak yerini alacaktır" dedi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç çocuklarla yakından ilgilendi. Sünnet şölenine katılan çocuk ve ailelerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, çocukların ve ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, organizasyonda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Devlet olarak çocuklarımızı sağlıklı ve mutlu bir geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şölen boyunca çocuklar ve ailelerle yakından ilgilenen Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç ve misafirler, sünnet olan çocuklara hediyeler verdi. Aileler, çocuklarının bu özel gününde yanlarında olan yetkililere teşekkür etti.

Kahta Devlet Hastanesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlediği sünnet şöleni, çocukların sağlık hizmetlerine ücretsiz erişiminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahta\'da 2. Geleneksel Sünnet Şöleni\'nde 170 Çocuk Sünnet Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahta'da 2. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 170 Çocuk Sünnet Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahta'da 2. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 170 Çocuk Sünnet Oldu - Son Dakika
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