Kahta'da UMKE ekipleri çocuklara sağlık bilinci ve çalışmalarını tanıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman UMKE ekipleri, Kahta ilçesine bağlı Salkımbağı Köyü'nde çocuklarla buluştu. 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' sloganıyla düzenlenen etkinlikte çocuklara sağlık bilinci anlatıldı ve UMKE'nin çalışmaları tanıtıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Salkımbağı Köyü'nde çocuklara yönelik sağlık bilinci ve UMKE tanıtım etkinliği düzenlendi.
Adıyaman Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" sloganıyla düzenlenen etkinlikte köydeki çocuklarla bir araya geldi. Ekipler, çocuklara sağlık bilinci konusunda bilgi verdi ve UMKE'nin çalışmalarını tanıttı.
Adıyaman UMKE, sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Kaynak: İHA
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