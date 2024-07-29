Kahta Semt Pazarcıları Derneği Başkanı Ramazan Kodak Güven Tazeledi - Son Dakika
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Kahta Semt Pazarcıları Derneği Başkanı Ramazan Kodak Güven Tazeledi

Kahta Semt Pazarcıları Derneği Başkanı Ramazan Kodak Güven Tazeledi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan Semt Pazarcıları Derneği'nin başkanlık seçiminde Ramazan Kodak güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. Yapılan seçimde 150 geçerli oyun 91'ini alan Kodak, Kahta Semt Pazarcıları Derneği'nin başkanı oldu.

29.07.2024 11:06  Güncelleme: 11:07
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan Semt Pazarcıları Derneği'nin başkanlık seçiminde Ramazan Kodak güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

Kahta Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yapılan seçimde mevcut başkan Ramazan Kodak ile Mahmut Avcı yarıştı. Yapılan seçimde 150 geçerli oyun 91'ini alan Ramazan Kodak güven tazeleyerek yeniden Kahta Semt Pazarcıları Derneği'nin başkanı oldu. Mahmut Avcı ise 57 oy aldı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kahta Semt Pazarcıları Derneği Başkanı Ramazan Kodak, "Kahta Semt Pazarcılar Derneği olarak, seçildiğimiz günden bugüne kadar beraber yürüdüğümüz yönetimdeki ve diğer bütün pazarcı esnaflarımıza teşekkürü borç biliyorum. Bizler ilk günden bugüne kadar yaşadığımız birçok problemi hep birlikte çözmeye çalıştık. Bundan sonra da bütün pazarcı esnafımızın problemlerini çözmeye ve elimizden geldiğince de dertlerine ortak olmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Beni bu göreve layık gören tüm dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Derneğimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahta Semt Pazarcıları Derneği Başkanı Ramazan Kodak Güven Tazeledi - Son Dakika

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