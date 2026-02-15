Kahtalı Mıçe, vefat yıl dönümünde memleketinde dualarla anıldı

Adıyamanlı sanatçı Kahtalı Mıçe, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Usta sanatçı, 15 Şubat 2025'te tedavi gördüğü hastanede Antalya'da hayatını kaybetmiş, vefatı başta memleketi olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden olmuştu. Aradan geçen zamana rağmen unutulmayan sanatçı, mezarı başında okunan dualar ve yapılan konuşmalarla anıldı. Anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

Düzenlenen anma programına Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar, Kahta Mıçe'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda Kahtalı Mıçe'nin sadece güçlü sesiyle değil, mütevazı kişiliği ve memleketine olan bağlılığıyla da gönüllerde yer edindiği vurgulandı.

Kahtalı Miçe'nin kızı Venda Aslan anma programına katılan bütün konuklara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Kahtalı Mıçe'nin bölge için taşıdığı değere dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Kahtalı Mıçe sadece bir sanatçı değildi. O, Kahta'mızın ve Adıyaman'ımızın sesi, aynı zamanda bir kültür elçisiydi. Türküleriyle bu toprakların acısını, sevincini, hikayesini tüm Türkiye'ye taşıdı. Onu her zaman saygı, rahmet ve minnetle anacağız" dedi.

Sanatçı Latif Doğan ise, "Kahtalı Mıçe, bizim değerimizdi. Adıyaman'ın değeriydi. Adıyaman'ın eserlerini okuyan o yorumu kaybettik. Ama bir ömür boyu hep yüreğimizde yaşayacak. Bugün 1. yıl dönümündeyiz. Dün gibi daha alışamadık. Değerli üstadımızı rahmetle anıyoruz. Bütün sevenleri yine burada. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin" diye konuştu.

Anma programı, Kahta Çağrı Camisi'nde öğle namazına müteakip okunan Mevlid-i Şerif ve yapılan duaların ardından sona erdi. - ADIYAMAN