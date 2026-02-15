Kahtalı Mıçe, vefat yıl dönümünde memleketinde dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kahtalı Mıçe, vefat yıl dönümünde memleketinde dualarla anıldı

Kahtalı Mıçe, vefat yıl dönümünde memleketinde dualarla anıldı
15.02.2026 16:40  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyamanlı sanatçı Kahtalı Mıçe, ölümünün 1. yıl dönümünde düzenlenen anma töreniyle kabri başında anıldı. Adıyaman Valisi, Belediye Başkanı ve sanatçının yakınlarının katıldığı programda, Mıçe'nin sanatı ve kişiliği övüldü.

Adıyamanlı sanatçı Kahtalı Mıçe, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Usta sanatçı, 15 Şubat 2025'te tedavi gördüğü hastanede Antalya'da hayatını kaybetmiş, vefatı başta memleketi olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden olmuştu. Aradan geçen zamana rağmen unutulmayan sanatçı, mezarı başında okunan dualar ve yapılan konuşmalarla anıldı. Anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

Düzenlenen anma programına Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar, Kahta Mıçe'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda Kahtalı Mıçe'nin sadece güçlü sesiyle değil, mütevazı kişiliği ve memleketine olan bağlılığıyla da gönüllerde yer edindiği vurgulandı.

Kahtalı Miçe'nin kızı Venda Aslan anma programına katılan bütün konuklara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Kahtalı Mıçe'nin bölge için taşıdığı değere dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Kahtalı Mıçe sadece bir sanatçı değildi. O, Kahta'mızın ve Adıyaman'ımızın sesi, aynı zamanda bir kültür elçisiydi. Türküleriyle bu toprakların acısını, sevincini, hikayesini tüm Türkiye'ye taşıdı. Onu her zaman saygı, rahmet ve minnetle anacağız" dedi.

Sanatçı Latif Doğan ise, "Kahtalı Mıçe, bizim değerimizdi. Adıyaman'ın değeriydi. Adıyaman'ın eserlerini okuyan o yorumu kaybettik. Ama bir ömür boyu hep yüreğimizde yaşayacak. Bugün 1. yıl dönümündeyiz. Dün gibi daha alışamadık. Değerli üstadımızı rahmetle anıyoruz. Bütün sevenleri yine burada. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin" diye konuştu.

Anma programı, Kahta Çağrı Camisi'nde öğle namazına müteakip okunan Mevlid-i Şerif ve yapılan duaların ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahtalı Mıçe, Kültür, Müzik, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahtalı Mıçe, vefat yıl dönümünde memleketinde dualarla anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat Görüntüler kan dondurdu Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te 10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
17:49
İspanya, Asensio’yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
17:37
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
17:27
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı
İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
16:59
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 18:25:03. #7.11#
SON DAKİKA: Kahtalı Mıçe, vefat yıl dönümünde memleketinde dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.