Kahvehanede kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattılar - Son Dakika
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Kahvehanede kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattılar

18.03.2022 11:23
Kahvehanede kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattılar

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, kadınlara yönelik şiddeti önlemek ve şiddete karşı toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla kahvehanelerde etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, kadınlara yönelik şiddeti önlemek ve şiddete karşı toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla kahvehanelerde etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, belediyenin uzmanları Bekirde Mahallesinde bir kahvehanede kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattılar.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kadınlara yönelik şiddeti önlemek ve şiddete karşı toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla farkındalık çerçevesinde örnek projelerine devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 'Şiddete Sıfır Tolerans' ilkesi ile Bekirde Mahallesinde bir kahvehanede bulunan erkeklere, 'Kadın Hakları, 'Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele' ve 'Kadın Destek Uygulaması (KADES)' ile ilgili olarak sunumlar yapıldı.

Buluşmada, psikologlar ve Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinden gelen polis memuru tarafından sunumlar yapıldı. Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Aluç, meclis üyeleri ve Civanyaylağı ile Dikilitaş mahallelerinin muhtarlarının da katıldığı buluşmada, söyleşide gerçekleşen sunumları dinleyen mahalle sakini erkekler de çeşitli konularda görüşlerini ifade ederek, uzmanlara sorular yöneltti.

"Erkek çocuk, babadan gördüğünü uyguluyor"

Etkinlikte, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinden (ŞÖNİM) Psikolog Selin Yaylalı, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddeti Önlemeye Dair Kanunla ilgili bilgilendirme yaparak, aile içi şiddet, şiddetin türleri, kültürel ve ekonomik kökleri, cezai sonuçları ve mağdurların hakları konularında sunum yaptı. Aile içi şiddetin nedenleri arasında aile yapısı, yoksunluk ve baskı olduğunu vurgulayan Yaylalı,

"Aile yapısı dediğimiz kavram; şiddet davranışı kuşaktan kuşağa geçiş gösteren, hem kadınların hem erkeklerin öğrendiği bir olgudur. Yani babadan gördüğümüz davranışı, sonrasında erkeklerde rol model olarak eşine şiddet uyguladığına sıklıkla rast geliyoruz" diye konuştu.

Psikolog Yaylalı, cinsiyetçi yaklaşım, işsizlik ve düşük gelir düzeyi gibi çeşitli sebeplerin de aile içi şiddetin nedenleri arasında olduğunu söyledi.

"İlk önce kendimizi sorgulayacağız"

Akdeniz Belediyesi Uzman Psikoloğu Gülnihal Bilim de bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ulusal eylem planı ve uygulamalar başlatıldığını hatırlattı. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yasa ve uygulamalar olduğunu kaydeden Bilim, "Peki, anne ve baba olarak, ağabey veya kardeş olarak şiddetin önlenmesi için biz ne yapıyoruz? Aile içi şiddeti biz nasıl çözebiliriz? Biz, tek başımıza ne yapıyoruz? İlk olarak bunu sorgulamamız lazım" dedi.

Kahvehane söyleşileri sürecek

"Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesiyle başlatılan "Biraz Sohbet Çokça Farkındalık Projesi" kapsamında düzenlenen kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin oluşturulması, farkındalık ve duyarlılığın arttırılması amacıyla Akdeniz Belediyesine bağlı farklı mahallelerde bulunan kahvehanelerde bu tür söyleşilerin devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kahvehanede kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattılar
Kahvehanede kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattılar
Kahvehanede kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattılar
Kahvehanede kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattılar

YORUMLAR
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Kadın Hakları, Akdeniz, Mersin, KADES, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahvehanede kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattılar - Son Dakika


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