Kahvehaneye Kırlangıç Yuvası

Erzincan'da kahvehaneyi yuva yapan 3 yavru ve anne, baba kırlangıç ailesi yürekleri ısıttı.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde köy kahvesini çalıştıran Çağlar Aşar, baharda havaların soğuk gitmesi nedeniyle, kahvesine kuşların girip çıktığını fark etti. Kuşların sobanın üzerine yuva yaptığını görünce, soğuk havalarda yaktıkları sobayı, yakmaktan vazgeçti. Kuşların zarar görmemesi içinde, sobanın üzerine bir not yazdı. Zaman geçtikçe hem kahveciye, hem de kahvede oyun oynayan vatandaşlara alışan kırlangıçlar, insanların yanlarından, üzerlerinden uçarak, kahveye girip çıkıyorlar.

Akşam saatlerinde ise, anne ve babaları, kahvenin farklı yerlerine tüneyerek, yavrularının yanında nöbet tutmaya devam ediyorlar.

Sabah kahvenin açılmasıyla da, yiyecek taşıma işine kaldığı yerden gün boyu devam ediyorlar. - ERZİNCAN