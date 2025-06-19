Kalbim Seninle Derneği\'nden Kırsal Bölgedeki Çocuklara Umut

Kalbim Seninle Dayanışma Derneği, şehirden uzak kırsal bölgelerde yaşayan çocuklara umut ve neşe taşıyan anlamlı bir organizasyona imza attı. Hatay depremi sonrasında çocuklara moral ve destek olmak amacıyla kurulan Dernek, Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Görecik Yaylası'nda, yaklaşık 250 ilköğretim öğrencisinin katılımıyla büyük bir etkinlik gerçekleştirdi.

Büyükorhan İlçesi ve çevre köylerdeki çocukları şehirdeki imkanlarla buluşturmayı hedefleyen organizasyona Eflatun Yoga ve Yaşam Okulu da çocuk yogası atölyeleri ile destek verdi. Gün boyunca yüz boyama, balonlar, kutu oyunları, şişme oyun parkurları, sihirbaz gösterileri ve yoga etkinlikleriyle dolu bir gün geçiren çocuklar, organizasyon sonunda futbolcu Sercan Yıldırım'ın imzalı futbol toplarına kavuşarak büyük sevinç yaşadı. Etkinliğe Kalbim Seninle Derneği Başkanı Sebla Pamir Güler, Dernek yönetim kurulu üyeleri, Eflatun Yoga Okulu Kurucu Eğitmeni Burcu Saraçoğlu Aşan ve eğitmenleri katılırken, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan da çocuklarla bir araya geldi. Dernek Başkanı Sebla Pamir Güler, " Hayalimiz, sadece afet bölgelerinde değil, imkanlara erişimi kısıtlı tüm çocuklara umut olmak. Bu piknik, sadece bir eğlence değil, çocuklara 'siz de değerlisiniz' diyebilmenin bir yoluydu" dedi.

Kalbim Seninle Derneği, gelecek projeleriyle daha fazla çocuğa dokunmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam etmeyi hedefliyor. - BURSA