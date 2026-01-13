Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye götüren şoför: "Aynı durum tekrar yaşansa yine en yakın hastaneye yönelirim" - Son Dakika
Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye götüren şoför: "Aynı durum tekrar yaşansa yine en yakın hastaneye yönelirim"

13.01.2026 13:30  Güncelleme: 13:33
Samsun'da belediye otobüsü şoförü Hakan Özer, sefer sırasında kalp krizi geçiren bir yolcuyu hastaneye yetiştirerek büyük bir sorumluluk örneği sergiledi. Zorlu bir durumla karşılaşmasına rağmen trafik sıkışıklığını aşarak hastaneye ulaşmayı başardı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sefer sırasında kalp krizi geçiren bir yolcuyu vakit kaybetmeden hastaneye ulaştıran Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan otobüs şoförü Hakan Özer, "Çok zor bir durumdu. Elim ayağım titredi ama otobüsü kullanmam gerekiyordu. Trafik biraz sıkışıktı. Elimi camdan çıkararak arkadan gelen araçları durdurdum. Aynı durum tekrar yaşansa yine en yakın hastaneye yönelirim" dedi.

Olay, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 55 APK 910 plakalı belediye otobüsünün E1 Ekspres hattında sefer yaptığı sırada meydana geldi. Fakülte istikametine doğru ilerleyen otobüste bir yolcunun aniden fenalaştığı bilgisi, yolcular tarafından şoför Hakan Özer'e iletildi. Durumu fark eden Özer, güzergahını değiştirerek en yakın hastaneye yöneldi. Otobüsle kısa sürede hastaneye ulaştırılan yolcu, acil servis ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Hakan Özer, "Fakülte istikametine gidiyordum. Durakta yolculardan biri yanıma gelerek bir yolcunun fenalaştığını söyledi. Baktığımda yolcu yerde yatıyordu. Kalp krizi geçirdiğini söylediler. Hemen duraktan dönüş yaparak hastaneye götürdüm. Eşi yanındaydı ve refakatçisi olduğu için benim yapabileceğim bu kadardı. Sonradan iletişime geçtik, durumunun iyi olduğunu söylediler" dedi.

O anları anlatan Özer, "Daha önce böyle bir olay yaşamadım. Çok zor bir durumdu. Elim ayağım titredi ama otobüsü kullanmam gerekiyordu. Trafik biraz sıkışıktı. Elimi camdan çıkararak arkadan gelen araçları durdurdum. Vatandaşlar da duyarlı davrandı ve yol verdiler. Hastaneye teslim ettik" diye konuştu.

Yaşanan olayın kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu belirten Özer, "Aynı durum tekrar yaşansa yine en yakın hastaneye ya da ambulansa yönelirdim. Hastane uzak ve hastanın durumu çok ciddi olsaydı önceliğimiz ambulansı beklemek olurdu. Olaydan sonra yolcular gelip teşekkür etti" şeklinde konuştu.

Duyarlı davranışıyla örnek olan otobüs şoförü Hakan Özer, vatandaşlar ve mesai arkadaşları tarafından takdirle karşılandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

