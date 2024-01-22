Kamer Genç anmasına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Kamer Genç'in hikayesi, cumhuriyetin hikayesidir"

Kamer Genç, 8. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

TUNCELİ - Tunceli eski milletvekili Kamer Genç, 8. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anmaya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'in hikayesinin cumhuriyetin hikayesi olduğunu söyledi.

Tunceli eski milletvekili Kamer Genç, ölümünün 8. yıl dönümünde Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyünde bulunan mezarı başında anıldı. Anma programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, Genç'in eşi Sevim Genç, oğlu Seçkin Genç, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kamer Genç için saygı duruşunda bulunulması ve dualar okunmasının ardından mezarına karanfiller bırakıldı.

Kamer Genç'i yitirdikleri günden bu yana yapılan tüm anmalara katıldığını hatırlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün 8. kez aynı tarihte, aynı günde buradayız ve hangi makamda, hangi mevkide, hangi görevde olursak olalım yine kendisinin ölüm yıl dönümünde Allah sağlık verdikçe, bir başka engel olmadıkça burada olacağız. Ben, son 9 yıldır 22 Ocak günlerinde Veli Ağbaba, Nurettin Demir ve Sevim abla ile buradayım. Bundan öncekilerde CHP Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili sıfatıyla buradaydım. Bugün partinin genel başkanı olarak buradayım. Böyle günlerde burada genel başkanın varlığı bütün CHP'lilerin varlığı demektir. Ben, bugün partiye yeni kaydolmuş 18 yaşını yeni doldurmuş üyesinden en kıdemlisi 100 yaşındaki üyesine kadar Kamer Genç'in ailesine taziyelerini, iyi dileklerini iletmek ve tarih önünde en haklımız Kamer Genç'in mezarı başından bütün Türkiye'ye bir daha seslenmek için buradayım" dedi.

"Kamer Genç'in hikayesi cumhuriyetin hikayesi"

Kamer Genç anısına belgesel hazırlandığını ve kitap basıldığını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kamer Genç'in hikayesi cumhuriyetin hikayesi. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Ramazan köyünde keçi güden bir çocuğun cumhuriyetin imkanlarıyla gelip hakim olduğu, savcı olduğu, hukuk fakültesini bitirdiği, daha sonra anayasa yapılırken orada olduğu, cumhuriyetin verdiği görevle o darbe anayasasına hayır oyu veren tek kişi olduğu, sonra defalarca milletvekili olduğu ve sözünü sakınmadığı ama görevini bildiğini, vatana, millete, bayrağa, vatanın bölünmez bütünlüğüne bağlı. Bu dağlarda onun hakkında ölüm emirleri verildiğinde bile bir adım geri atmadı" diye konuştu.

Kamer Genç'in duruşuyla kendilerine örnek olduğunu kaydeden Özel, "Biz CHP milletvekilleri olarak şimdi başkanlığını yaptığım gruba hep söylediğim bir şey var. Kişisel olarak geri adım atabiliriz, kişisel olarak korkarız, kişisel olarak susarız, kişisel olarak eğiliriz ama CHP milletvekilleri söylediği sözden bir kelime eksik konuşamazlar, bir adım geri atamazlar, bir santim eğilmezler. Çünkü bilirler ki biz bir santim eğilirsek onlar bu millete diz çöktürürler. Kamer Genç, kişisel olarak dünyanın en cesur insanı değildi ama dünyanın en cesur insanlarının yaşadığı bu coğrafyanın vekili olarak hepimizin en cesuruydu. 300 kişi üstüne yürürdü bir kelime geri almazdı. Kürsüye yeniden çıkar, aynı bildiğini bir daha söylerdi" şeklinde konuştu.

Eşinin ülkesi ve milletini çok sevdiğini ifade eden Sevim Genç, "Doğasında olan alçakgönüllülüğü ömür boyu devam etti. Türkiye'nin her tarafından insanlara yardım etti. Hiç ayrım yapmadı. Tüm ülke insanını sevgiyle, saygıyla kucakladı" dedi.

Anmada konuşan Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek ise, Genç'in söylediklerinin hala hafızalarda yer ettiğini belirterek, rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilçeden ayrılarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Özel, ziyaretinin ardından karayolu ile Tunceli'den ayrıldı.