KAMİAD Gaziantep'te Toplantı Düzenledi

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KAMİAD, Gaziantep'te tanışma ve istişare toplantısı düzenledi

GAZİANTEP - Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği, Gaziantep'te tanışma ve istişare toplantısı düzenledi.

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD), sektörde dayanışmayı arttırmak, mesleki iş birliklerini geliştirmek ve derneğin faaliyetlerini değerlendirmek adına Gaziantep Plaza Otel'de tanışma ve istişare toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya çok sayıda müteahhit ve mühendis katıldı.

"Çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz"

Tedarikçi ve alt yüklenici firmalarla bir araya getirerek ticareti arttırmayı sağlamayı planladıklarını ve Çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyen KAMİAD Genel Başkanı Ali Adıgüzel, "KAMİAD olarak biz tedarikçiyiz, alt yükleniciyiz, onları bu gemiden ayrı tutmuyoruz. Bunlar aslında aynı geminin içinde bizlerle beraber. Onlara hizmet veren tedarikçi ve alt yüklenici firmalarla bir araya getirerek ticareti arttırmayı sağlamayı planladık. Kamu taahhüt sektörünü daha güçlü ve sürdürülebilir bir hale getirmek, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak sosyal sorumluluk projeleriyle topluma fayda sağlamak amacıyla çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

"İşbirliklerine ve sektör sorunlarına olan ilgisizlik bizleri motivasyon kaybına uğratıyor"

Yüklenici üyelerin işbirliklerine ve sektör sorunlarına olan ilgisizliğinin motivasyon kaybına uğrattığını söyleyen Adıgüzel, "2025 yılı hedeflerimizi ve yeni projelerimizi de paylaşacağız dedik ama bu noktada da bir noktaya değinmeden geçemeyeceğim. Özellikle yüklenici üyelerimizin işbirliklerine ve sektör sorunlarına olan ilgisizliği bizleri motivasyon kaybına uğratıyor. Bizler KAMİAD olarak sadece bireysel menfaatleri değil, kamu müteahhitlerinin tamamını ve onlara hizmet eden firmaların geleceğini ilgilendiren meseleleri gündeme getiriyor, yasal ve sektörle düzeyde haklarımızı savunuyoruz. Ancak ne yazık ki bu kritik toplantılar ve girişimler karşısında bazı üyelerimizin yeterince duyarlı olmadığını görüyoruz. Sektörün sorunlarını dile getiriyoruz fakat katılım az olduğunda bu sesin yeterince gücü olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Birlik olmadıkça sesimizi duyurmamız mümkün değil"

Adil şartlar oluşturabilmek, finansal ve idari sorunlara çözümler üretebilmek için gücün birleşmesinin şart olduğunu söyleyen Adıgüzel, "Kendi sorunlarımıza kendimiz sahip çıkmazsak kimse bizim adımıza bunu yapmaz. Yasal ve ekonomik kazançlar elde edebilmek, ihalelerde daha adil şartlar oluşturabilmek, finansal ve idari sorunlara çözümler üretebilmek için gücün birleşmesi şarttır. Kamu kurumları ve karar vericilerle olan görüşmelere az sayıda üyemiz aktif olarak katılırken bazı üyelerimizin sadece sorun yaşandığında veya bireysel menfaat söz konusu olduğunda derneğimizle iletişime geçtiğini görüyoruz. Bu anlayışı değiştirmemiz lazım. Unutmayalım birlik olmadıkça sesimizi duyurmamız mümkün değil. Bu sebeple buradan tekrar bir çağrı yapıyorum. Kendi geleceğimizi şekillendirmek için daha fazla katılım göstermemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Bizler hükümetlerin değil devletin yanındaki iş insanlarıyız"

Bizler hükümetlerin değil devletin yanındaki iş insanlarıyız diyen Adıgüzel, depremde yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyerek, "Bizler hükümetlerin değil devletin yanındaki iş insanlarıyız. Şimdi madem devletin yanındayız o zaman böyle bir asrın felaketinde burada da aramızda var bu arkadaşların büyük bir kısmı. 30 kişilik bir kadro kurduk. Bu kadroyla Türkiye'de tahmin ediyorum inşaat mühendisleri muhtemel dışında onların böyle bir faaliyeti hani varsa da bilemiyorum açıkçası. İlk defa bir sivil toplum örgütü Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek 30 kişilik bir inşaat mühendisi üyelerimizden oluşan bir kadroyla rehber olarak da bir hocamızı, üniversite hocamızı da yanımıza alarak hasar tespit çalışmalarına katıldık. Evet, maddi işte o tek yürek kampanyasına o günün şartlarında bir bağışta bulunduk. Bunun yanında bazı STK'lar ile ortaklaşa nakdi yardımlar yaptık ama gün geçtiğinde ben en kıymetli çalışmamızın o 30 kişilik kadronun verdiği hasar tespit çalışması olduğunu düşünüyorum. Çünkü o gün bütün kurumlar, bütün sivil toplum örgütleri birbirleriyle yarıştı. Herkes farklı farklı yardımlarla bu afeti nasıl kaldırırız diye uğraştı" şeklinde konuştu.

"Sektörün güçlü sesi olmaya hazırlanıyoruz"

2025 yılında KAMİAD dergi çıkararak kamu müteahhitlerinin haklarını savunan ve güncel gelişmeleri aktaran Adıgüzel, "2025 yılında Kamiyat Dergi çıkartacağız. Bu yayınla sektörün inşallah güçlü bir sesi olmak istiyoruz. KAMİAD'ın ilk sektörel yayını olan KAMİAD Dergi sektörümüzün gündemini belirleyen, kamu müteahhitlerinin haklarını savunan ve güncel gelişmeleri bugün anlatmamıza belki hiç gerek kalmayacak. Burada üyelerimizin de katkılarıyla hem tedarikçi üyelerimizin ürünlerini tanıtabileceği reklamlarla hem de mesleki ve teknik konuları detaylı analiz edebileceğimiz konuları gündemde tutacağız. Bunun dışında önümüzdeki dönemde KAMİAD olarak kamu ihale mevzuatındaki revizyon talepleri, birçok derdimiz var bu konuda. Adil ve şeffaf ihale süreçleri için çalışmalarımızı arttıracağız. KAMİAD üyeleri için eğitim programları, teknik seminerler ve sektör içi eğitimlerle üyelerimizin gelişimini sağlamaya çalışacağız. Yeni üye katılımı ve bölgesel temsilcilikler inşallah genel kurul sonrası birçok ilde şu anda onun planlamalarını yapıyoruz. KAMİAD dergiyle sektörün güçlü sesi olmaya hazırlanıyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan tüm üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize ve siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü, daha etkili ve daha büyük adımlar atacağız inşallah" diye konuştu.