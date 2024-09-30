Kampüs Şişli Festivali, Üniversitelilere Eğlenceli Anlar Sunuyor

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Şişli Belediyesi tarafından üniversitelilere yönelik 'Kampüs Şişli Festivali' düzenlendi. Öğretici atölyeler, keyifli sohbetler, spor etkinlikleri ve birbirinden renkli performansların yer aldığı festival, eğlenceli anlara sahne oldu. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da festivali ziyaret ederek, üniversitelilerle vakit geçirdi.

Şişli Belediyesi, üniversitelerde yeni eğitim yılının başlamasına az bir süre kala hafta sonu düzenlediği Kampüs Şişli ile üniversiteli gençleri festivalde buluşturdu. Kahve ve beslenme atölyeleri, spor etkinlikleri, keyifli sohbetler, yarışmalar ve dj performanslarının yer aldığı festivale, üniversitelilerin yanı sıra 7'den 70'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şişli Habitat Parkı'nda düzenlenen Kampüs Şişli Festivali, esneme ve nefes egzersizleri başladı. Daha sonra kahve atölyesi, kumaş yüzey doku atölyesi ve vegan beslenme atölyeleri gerçekleşti. Festivalde düzenlenen Kahoot bilgi yarışması, renkli anlara sahne oldu. Festivalin ilk gününde, Prof. Dr. Itır Erhart ve Esra Arslan ile Arda Yalkın ve Hande Şekerciler, üniversitelilerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Daha sonra solo flütist Aslıhan And'in performansının ardından Aytun ile Dijital Decklerde Ustalık: Scratch ve DJ'liğin Sırları isimli etkinlik yer aldı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da festivali ziyaret ederek üniversiteli gençlerle vakit geçirdi.

Mert Fırat gençlerle bir araya geldi

Festivalin ikinci gününde ünlü oyuncu Mert Fırat, Kampüs Sohbetleri etkinliğinde katılımcılarla buluştu. Fırat'ın keyifli sohbetinin ardından Kampüs Şişli Festivali, ünlü DJ Hey! Douglas'ın muhteşem performansıyla sona erdi.

Burs ve ulaşım desteği başvuruları alınacak

Öte yandan festivale katılan üniversiteliler, etkinlik alanında kurulan stantlarda, Şişli Belediyesi'nin 15 bin liralık "İlk Bursum" ve ücretsiz abonman desteği olan "Ulaşım Desteği" projelerine başvuru yapabildi. - İSTANBUL