Kamu Birliği Konfederasyonu Ankara Anıtpark'ta Büyük Devlet Memurları Mitingi düzenledi - Son Dakika
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Kamu Birliği Konfederasyonu Ankara Anıtpark'ta Büyük Devlet Memurları Mitingi düzenledi

Kamu Birliği Konfederasyonu Ankara Anıtpark\'ta Büyük Devlet Memurları Mitingi düzenledi

Kamu Birliği Konfederasyonu tarafından Çankaya ilçesinde bulunan Anıtpark'ta Büyük Devlet Memurları Mitingi düzenlendi. Mitinge Kamu Birliği Konfederasyonuna bağlı sendikaların üyeleri katıldı. Konfederasyonun Genel Başkanı Osman Kaya, memurların taleplerini dile getirdi ve 3600 ek gösterge verilmesini istedi.

29.06.2024 15:24  Güncelleme: 15:28
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Kamu Birliği Konfederasyonu, Ankara Anıtpark'ta "Büyük Devlet Memurları Mitingi" düzenlendi.

Kamu Birliği Konfederasyonu tarafından Çankaya ilçesinde bulunan Anıtpark'ta "Büyük Devlet Memurları Mitingi" düzenlendi. Miting, Kamu Birliği Konfederasyonuna bağlı Adalet Sen, Diva Sen, Adil Haber Sen, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası, Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası, Genç Belediye Sendikası, Genç Eğitim Sendikası, Genç Sağlık Sendikasına üye 81 ilden gelen vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

"Kamu sendikacılığında kartları yeniden dağıtmaya geliyoruz"

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya "Bugün tüm memurlar için bir dönüm noktasındayız" diye konuşarak, "Bu meydan şahit olsun. Kuruluşu itibariyle 100 bini aşkın üye sayısıyla Türkiye'nin siyasetsiz birinci konfederasyonu Kamu Birliği Konfederasyonudur. Yıllarca sendikacılığı bürokrasi peşkeş çekerek rant elde edenler iyi dinlesin. A partisi ya da b partisi memurun alın teriyle siyasi partilerin arka bahçelerini sulamaya çalışanlar iyi dinlensin. Oyunlarınızı bozmaya, algılarınızı yıkmaya geliyoruz. Orta oyunu misali kurgulanan toplu sözleşme masalarındaki senaryoyu yırtıp atmaya, kamu sendikacılığında kartları yeniden dağıtmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm memurlara sınıf ayrımı herhangi bir şart getirmeden 3600 ek gösterge verilmeli"

En düşük memur maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması gerektiğini söyleyen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Vergi dilimi yüzde 15'e sabitlenmeli. Ülkenin büyüme oranında hesap edilecek refah payı her yıl başında ücretlere ayrıca yansıtılmalıdır. Bu kapsamda memurların mali haklarını düzenleyen 17 Nisan 2006 tarihi devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar kararı ile 375 sayılı kanun hükmünde kararname ve 2 cetveller sil baştan yeniden düzenlenmeli, özel hizmet tazminatı, ek özel hizmet tazminatı ve yan ödeme puanları artırılmalıdır. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun kamu çalışanlarının emekli maaş bağlanma oranları arasında büyük mağduriyetler doğurmuştur. 5510 öncesi ve 5510 sonrası kamu çalışanlarının emekli aylığı bağlanma oranlarının eşitlenmesini talep ediyoruz. Birinci dereceye gelmiş tüm memurlara sınıf ayrımı herhangi bir şart getirmeden 3600 ek gösterge verilmeli. Hiyerarşik düzen çerçevesinde ek göstergeler, tazminat yansıtma oranları artırılmalı, ardışık 2 ek göstergenin tazminat yansıtma oranı arasındaki farklar eşit olmalıdır. Memur ve emeklilerine ocak temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda 4 defa net birer maaş ikramiye verilmelidir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Memur, Yerel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamu Birliği Konfederasyonu Ankara Anıtpark'ta Büyük Devlet Memurları Mitingi düzenledi - Son Dakika

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